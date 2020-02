Ischia, col Quartograd per dare un’altra spallata (forse l’ultima) a tutta la concorrenza

Una Ischia sempre più prima e sempre più vicina al suo ritorno in Eccellenza, affronterà oggi pomeriggio – ore 15:00 al Mazzella – il Quartograd in una assolata (si prevede) domenica ed in un Mazzella (si spera) gremito come per la sfida al Pianura. I gialloblu sono anche in un momento fortunato dal punto di vista fisico: superati molti acciacchi giunti nella prima parte dell’inverno, pare che Billone Monti non potrà contare solo su Vincenzo Billoncino per la sfida ai flegrei. Rientrerà, invece, dalla squalifica, Mario Sogliuzzo. Praticamente, tutti convocati i gialloblu, a parte Monti jr. Questa è la formazione con cui potrebbe scendere in campo l’Ischia: Mennella fra i pali, Aiello, Chiariello, Di Costanzo e Buono, il centrocampo con Saurino, Di Meglio e Trofa, in avanti Sogliuzzo (Rubino) al centro dell’attacco con Castagna e Invernini ai lati. Il Quartograd sarà al Mazzella senza lo squalificato Shassah. Arbitro del match sarà Ciro Riglia della sezione di Ercolano (Assistenti: Giovanni Frisulli e Ciro Oliviero di Ercolano).