Ischia chiude imbattuta Marine

Sette vittorie e un pareggio (al debutto a Salerno), nessuna sconfitta. Miglior attacco e migliore difesa. L’Ischia Marine Club chiude la regular season con la bellezza di 22 punti sui 24 a disposizione. La capolista, nonostante il risultato di sabato fosse ininfluente, è andata a vincere anche nella vasca di Casoria contro un San Mauro Nuoto che ad un certo punto ha dovuto mollare contro la superiorità della squadra guidata da Iacovelli, che nella seconda parte dell’incontro (al pari del collega André) ha fatto ruotare tutti gli effettivi in vista delle semifinali «che purtroppo annulleranno tutto quello che abbiamo fatto finora, la formula imposta dalla pandemia è particolare perché normalmente a quest’ora staremmo festeggiando la vittoria del campionato», sottolinea Iacovelli. «I ragazzi hanno disputato un grande campionato, i numeri parlano chiaro», aggiunge l’allenatore dei gialloblé. A partire da sabato ci si giocherà tutto tra semifinali e finale. Se l’Ischia Marine Club vorrà la serie A/2, dovrà confermare la propria forza anche contro realtà di altri gironi, organizzate anch’esse per il salto di categoria.

COL VILLA YORK – Il regolamento dice che la prima classificata del girone 6 affronterà la seconda del Girone 5 che è il Villa York di Roma. Il raggruppamento è stato vinto dal Rari Nantes Frosinone con 18 punti, uno in più dei capitolini che sabato scorso hanno osservato un turno di riposo. Sarà quindi il rinomato circolo romano immerso nella Valle dei Casali ad affrontare in semifinale l’Ischia Marine Club, con eventuale gara tre alla “Scandone” visto che la squadra isolana è una prima classificata. Anche le finali si giocano al meglio delle tre partite, con terzo match nella vasca della migliore classificata nella regular season. Peccato per l’assenza di pubblico perché, su disposizione della Federnuoto, le gare almeno per tutto il mese di giugno continueranno a giocarsi a porte chiuse.

LA PARTITA – Il San Mauro va in vantaggio con Selcia ma viene ripreso da Anello (autore di una cinquina). Centanni e ancora Anello chiudono il primo quarto sull’1-3. Appassionante botta e risposta al ritorno in acqua. De Francesco e Muscerino riportano tutto in parità ma Simonetto (doppietta) e Anello ristabiliscono le distanze. Dopo l’intervallo, la squadra isolana allunga in maniera imperiosa. La difesa del San Mauro non riesce più a tenere gli avversari, indipendentemente dalle superiorità avversarie. Di nuovo Anello, Vitullo, Saviano e Santamaria vanno a bersaglio con relativa facilità da posizione laterale ma anche centrale. In questa fase l’Ischia Marine mostra una condizione atletica che fa ben sperare per i play-off. L’ultimo quarto vede il San Mauro imporsi di misura con i gol di Guadagni e André (Saviano in rete per l’I.M.C.) ma ormai la capolista con la testa già era all’appuntamento di sabato alla piscina “Scandone”…

SAN MAURO N. 8

ISCHIA MARINE C. 14

(1-3; 4-4; 1-6; 2-1)

SAN MAURO NUOTO: Russo, De Francesco 1, Setola, Russo C., Selcia 1, Muscerino 2, Iaccarino 1, Guadagni 1, André 1, Falcone, Mele, Martucci 1, Napolitano. All. André.

ISCHIA MARINE CLUB: Turiello, Andrea, Mattiello 1, Anello 5, Vitullo 1, Gargiulo A., Simonetti 3, Roberti, Saviano 2, Santamaria 1, Centanni, D’Antonio 1, Amato. All. Iacovelli.

ARBITRO: Vildacci di Roma.

10a GIORNATA (ultima)

San Mauro-Ischia Marine C. 8-14

C.N.Salerno-Waterp. Bari 15-9

riposava Basilicata Nuoto

CLASSIFICA FINALE Gir. 6

Ischia Marine Club 22 8

Basilicata Nuoto 13 8

San Mauro 10 8

C.N. Salerno 7 8

Waterpolo Bari 6 8

SEMIFINALE PLAY-OFF

Ischia M.C.-Villa York (26/06)

Villa York-Ischia M.C. (30/06)