Ischia chiama, la ZES risponde: tra numeri, visioni e l’urgenza del cambiamento

Si è svolto presso la sala convegni dell’Hotel Mare Blu Terme di Ischia il convegno “La ZES Unica del Mezzogiorno: importante motore di sviluppo per l’isola d’Ischia”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, attraverso la sua Commissione di studio ZES. Un appuntamento strategico che ha visto riuniti rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e professionisti per discutere delle reali potenzialità offerte dalla ZES Unica, soprattutto in un territorio complesso e bisognoso di rilancio come quello ischitano.

Ad aprire il confronto è stato Giosy Romano, Coordinatore della Struttura di Missione ZES Unica, che ha sottolineato l’impatto già tangibile della misura: “Con la Zes unica aumenta la possibilità di fruizione del territorio di Ischia dal punto di vista del turismo poiché rientra tra i settori strategici che beneficiano sia della semplificazione burocratica che delle agevolazioni fiscali. Ciò consentirà a chi intende avviare o ampliare la propria impresa di beneficiare di tempi ridottissimi per farlo. Mettiamo fine a vecchi stereotipi, i numeri dicono di 680 autorizzazioni uniche rilasciate con altrettanti progetti imprenditoriali avviati e le previsioni per il 2025 sono ottimistiche”.

Sulla stessa linea l’intervento di Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione ODCEC Napoli, che ha ribadito il valore concreto della ZES come strumento operativo, soprattutto per il Sud: “La Zes è uno strumento prezioso per l’economia del Paese, in modo particolare per il Sud, la Campania fino ad arrivare all’isola d’Ischia. I numeri parlano chiaro. Tanti progetti realizzati grazie a uno strumento che ha consentito di realizzare senza tanta burocrazia progetti importanti in aree abbandonate o in disuso. Con la conferenza dei servizi che può essere convocata con urgenza è possibile determinare l’allocazione di crediti che consentono agli imprenditori di investire e quindi avere in tempi rapidi la realizzazione dei progetti”.

Un focus sul legame tra ZES e ricostruzione post-calamità è arrivato da Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione e la ripresa economica dell’isola, che ha definito il convegno un’occasione di alto profilo per far convergere competenze ed energie: “Il fatto che l’Ordine dei Commercialisti, coinvolgendo i sindaci dell’isola, abbia promosso questo momento di approfondimento è un segnale positivo perché la ZES Unica, con le sue opportunità e i suoi strumenti, è ancora poco nota, e iniziative come questa aiutano a diffonderne la conoscenza sul suo potenziale. Soprattutto in territori come l’isola di Ischia, interessati da calamità naturali, dove è possibile favorire connessioni tra i percorsi di ricostruzione con le opportunità offerte dalla ZES: due ambiti diversi, ma complementari, che possono dialogare e collaborare”.

Di rilievo anche l’intervento del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, che ha posto l’accento sulla necessità di superare le difficoltà strutturali del passato: “Oggi ho avuto il piacere di partecipare a un convegno di grande rilievo dove si è discusso della ZES e delle sue potenzialità per il Sud e per Ischia. Procedure semplificate e credito d’imposta possono davvero rappresentare una svolta per lo sviluppo turistico e imprenditoriale dell’isola. Ho espresso le mie perplessità derivanti dalla difficoltà oggettiva di vivere ed amministrare un territorio che negli anni ha avuto uno sviluppo statico. Questa situazione non ha consentito di usufruire appieno, ad esempio, delle opportunità offerte da finanziamenti nazionali ed europei.

Ma dobbiamo continuare a lavorare, remando tutti nella stessa direzione, credendo in quanto di buono si può ancora fare. Oggi più che mai, atteso che si lavora a un progetto-programma omogeneo di rilancio del territorio, che va al di là della ricostruzione dei beni ammalorati dal sisma e dalla frana, questo strumento della ZES bene si integra con il percorso che ci attende. Un ringraziamento al Commissario On. Giovanni Legnini, impegnato anche su questo fronte, al Console Stefano Ducceschi per l’invito e al Dott. Giosy Romano per aver portato, e illustrato qui, ‘a casa nostra’, questa importante prospettiva di crescita. Adesso tocca a noi: lavorando insieme, soggetti privati e pubblici, con l’auspicio di passare presto dalle parole ai fatti”.

Il ruolo dei professionisti nel rendere la ZES uno strumento efficace è stato messo in evidenza da Maria Cristina Gagliardi, consigliere delegato della Commissione ZES: “Abbiamo voluto questo tavolo di confronto per sfruttare al meglio tutte le opportunità che offre la Zes unica. Uno strumento valido con una ricaduta occupazionale in un anno di oltre 9800 unità e oltre 4 milioni di investimenti, la maggior parte dei quali hanno visto protagonista la Campania”.

Una visione internazionale è stata proposta da Stefano Ducceschi, presidente della Commissione ZES ODCEC Napoli, che ha annunciato un’importante iniziativa a breve termine: “La Zes può generare un impatto fondamentale per l’isola di Ischia. Una sinergia tra istituzioni pubbliche e privati potrà portare a risultati importanti. Il prossimo 1° luglio presenteremo la Zes unica alla Germania a Berlino e sarà l’opportunità di attrarre investitori su quest’isola molto cara ai tedeschi”.

Ad allargare la prospettiva sul turismo e lo sviluppo sostenibile, è intervenuta Liliana Speranza, presidente della Commissione Turismo dell’ODCEC Napoli, che ha dichiarato: “L’Ordine ha voluto promuovere questo incontro perché crede fortemente nello strumento della Zes per questo territorio, tra semplificazioni amministrative e le opportunità di avere crediti d’imposta. È il momento in cui Ischia può rinascere attraverso la sostenibilità, la digitalizzazione e investimenti veloci che possono diventare attrattori per lo sviluppo del territorio”.

LA ZES unica rappresenta, per i territori insulari del sud, una opportunità da non perdere, come sottolineato da Francesco Del Deo, già sindaco di Forio e presidente nazionale ANCIM, imprenditore nel settore turistico: “La ZES unica rappresenta l’opportunità più significativa degli ultimi decenni per le nostre isole minori. Come ex Presidente ANCIM e imprenditore turistico, vedo nella Zona Economica Speciale lo strumento che può finalmente equiparare la competitività delle nostre aziende insulari a quelle del resto del territorio italiano. Tramite i vantaggi che racchiude in sé la Zes, come ad esempio il credito d’imposta, le semplificazioni burocratiche e gli incentivi mirati, possiamo trasformare le nostre ‘periferie del mare’ in avamposti di innovazione sostenibile.”

Infine, una voce dal mondo imprenditoriale è arrivata da Mario Santaroni, Mare Blu Terme, che ha voluto ribaltare il punto di vista: “Il problema non è tanto quello dell’esigenza di preparare i professionisti ad assistere gli imprenditori bensì il contrario: questo strumento che fa apparire il nostro Paese al pari di quelli più evoluti superando la burocrazia deve essere al servizio di una scelta politica che non viene fatta dagli imprenditori ma da chi regge il territorio indirizzando le risorse”.

L’incontro si è rivelato un’occasione concreta per condividere esperienze e rilanciare il protagonismo dei territori all’interno delle politiche di sviluppo meridionale. La ZES Unica, a giudicare dal tono e dai numeri emersi durante il dibattito, non è più solo un’opportunità sulla carta, ma uno strumento operativo destinato ad avere ricadute reali per il tessuto imprenditoriale e sociale di Ischia e dell’intero Mezzogiorno.