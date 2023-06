Ischia chiama, De Luca risponde. Per ora

Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, i sindaci dell’isola si sono incontrati con il governatore De Luca, gli assessori Casucci e Fortini e la dottoressa Romano, dirigente dell’ufficio cultura. L’incontro dei sindaci con il governatore aveva un solo obiettivo: accendere i riflettori della Regione sulla contingenza turistica dell’isola d’Ischia. Per tanti motivi, troppi da poter sintetizzare, Ischia è partita con un gap di presenze e di appeal sul mercato. Gli echi dei fatti del 26 novembre, la normale impreparazione della classe dirigente, la scarsa qualità della classe imprenditoriale. spesso più impegnata a curare studi giuridici sui testi unici dell’edilizia che non del marketing, sono il mix che ci hanno portato alla fine di giugno con la condizione attuale: corsi vuoti, sere spente, esposizione mediatica solo negativa e una pervicace e stupida finta consapevolezza del problema che ci tarpa quel poco delle ali che ci restano.

L’incontro si è concluso con un finale “ottimistico”. I sindaci hanno portato a casa l’impegno di un concerto internazionale a settembre e il via libera agli uffici degli assessorati specifici di mettere in moto tutte le iniziative per Ischia. L’ok è arrivato sull’impianto generale e i dettagli saranno definiti nei prossimi contatti più operativi. L’ok politico è stato dato, ora attendiamo i fatti.

Nel frattempo, anche se ancora con i riflettori abbassati, le amministrazioni isolane sono tutte impegnate in piccole azioni di “marketing” (ci si perdoni l’uso improprio del termine) al fine di provare a mettere qualcosa nel “panaro” e fare rumore quando lo si agita.