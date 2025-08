Ischia celebra il quarto scudetto del Napoli con “Pokerissimo”: un incontro tra sport, cultura e identità

A Ischia, nella suggestiva cornice della Torre del Molino affacciata sulla Spiaggia dei Pescatori, il prossimo 6 agosto alle 18:30 andrà in scena una delle tappe più sentite e simboliche de Le Rassegne di Guida. Al centro dell’incontro, il libro Pokerissimo Napoli. Il quarto scudetto, curato da Dino Falconio per Guida Editori, un volume che non si limita a raccontare una stagione sportiva, ma si fa documento vivo di una passione collettiva, di un’identità che affonda le sue radici ben oltre i confini del campo di calcio.

Il titolo del libro – Pokerissimo – gioca con l’immaginario delle carte da gioco, evocando il quarto tricolore del Napoli come un colpo magistrale, da fuoriclasse. La copertina stessa, con una mano che alza orgogliosamente un poker di “4”, racchiude lo spirito di un’impresa che ha segnato in profondità l’animo dei tifosi e della città. Ma il volume non è soltanto un omaggio a un trionfo sportivo: è un racconto corale, che mette insieme voci, analisi, emozioni e riflessioni sul ruolo che il calcio continua ad avere nel costruire il tessuto sociale e culturale di Napoli.

All’incontro parteciperanno personalità di spicco del giornalismo, della cultura, dell’universo sportivo e accademico. Tra i relatori figurano, tra gli altri, Attilio Auricchio, Marco Bottino, Raffaele Carlino, Giulio Carnevale, Antonio Esposito, lo stesso Dino Falconio, Gianluca Garone, Diego Parente, Francesco Piscitelli, Mario Sapio, Daniela Savy e Bruno Siciliano. Una composizione eterogenea e qualificata, che promette uno scambio ricco di spunti tra lettura sociale del calcio e celebrazione del successo.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Guida alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Antoniana e il Comune di Ischia, si inserisce in un più ampio calendario di appuntamenti volti a valorizzare il legame tra sport, letteratura e territorio. Un connubio che trova proprio nella vittoria del Napoli un’occasione di riscatto e di orgoglio collettivo, da raccontare e condividere anche attraverso la parola scritta.

In un’estate in cui il ricordo del quarto scudetto è ancora vivo nei cuori dei tifosi, Pokerissimo Napoli si propone non solo come un libro da leggere, ma come un atto di appartenenza e memoria condivisa. E Ischia, con la sua bellezza sospesa tra mare e storia, si conferma ancora una volta luogo ideale per dare voce alla cultura che nasce dal cuore pulsante del popolo partenopeo.