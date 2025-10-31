Ischia celebra i cento anni di Monsignor Camillo d’Ambra

Lunedì 4 novembre 2025 Monsignor Camillo d’Ambra compie cento anni. La comunità cattolica di Ischia e la famiglia d’Ambra hanno organizzato due celebrazioni per questo straordinario traguardo.

Alle ore 10 si terrà una Santa Messa nell’Arciconfraternita di Santa Maria di Costantinopoli, di cui Monsignore è stato cappellano. Nel pomeriggio, alle ore 16, una seconda Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa di San Domenico. Durante la celebrazione pomeridiana interverrà il Sindaco, con l’omaggio della Banda Musicale Città di Ischia, e seguirà il taglio della torta.

Nato a Ischia il 4 novembre 1925, don Camillo ha dedicato la sua intera esistenza al servizio della Chiesa locale. Entrò nel Seminario di Ischia nell’ottobre del 1936, a soli undici anni, per poi proseguire gli studi al Seminario Regionale di Salerno dove rimase sette anni. Fu ordinato sacerdote a ventitré anni dal Vescovo Monsignor Ernesto De Laurentiis, con dispensa papale, nel giorno di San Camillo.

Nel corso della sua lunga carriera ecclesiastica ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. Fu Prefetto del Seminario di Ischia dal 1948 al 1951, vice bibliotecario e poi bibliotecario dell’Antoniana dal 1951 al 1961, Cancelliere nella Curia Vescovile dal 1961. Nel luglio 1967 il Vescovo Dino Tomassini lo nominò Canonico Penitenziere del Capitolo Cattedrale, e il 3 marzo 1968 lo stesso vescovo lo nominò Parroco della Cattedrale.

Oltre al ministero sacerdotale, Monsignor d’Ambra ha dedicato decenni allo studio della storia della Diocesi d’Ischia, conducendo ricerche negli archivi diocesani che ha contribuito a preservare. La sua opera “Ischia tra Fede e Cultura” rappresenta un contributo fondamentale alla conoscenza della storia religiosa dell’isola.

Ancora oggi, a cento anni, continua a svolgere il suo ministero nel confessionale, punto di riferimento per la comunità ischitana.