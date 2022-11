Ischia, c’è il meeting con Carlino dopo il “flop” Montecalcio

La sconfitta casalinga contro la Montecalcio non ha abbattuto l’entusiasmo nell’ambiente Ischia. Qualche pizzico di rammarico e delusione resta per una gara alla portata sfumata incredibilmente. Lello Carlino, nell’ultima seduta d’allenamento, ha incoraggiato la squadra in vista dei prossimi appuntamenti e della sfida al vertice contro il Pompei. “Sono soddisfatto del lavoro, la società vi è vicina e siamo forti”, queste alcune dichiarazioni nell’incontro con Brienza e compagni e con lo staff tecnico. Poi una menzione particolare per il reparto offensivo, Carlino ha chiesto più lucidità e concretezza.