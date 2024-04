Ischia, c’è il collaudatore per l’area di interscambio a Fondobosso. Va avanti l’iter del progetto

Va avanti speditamente l’iter per realizzare uno dei “sogni” di Enzo Ferrandino, ovvero il primo stralcio del progetto per l’area di interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità di Ischia alla località Fondobosso. Una “vecchia” idea rispolverata dal sindaco nell’ambito di un più vasto progetto di “razionalizzazione” della viabilità sul territorio.

Il costo del primo stralcio viene finanziato con risorse del Pnrr e l’importo ammonta a 4.976.808,61 euro, di cui 3.530.453,84 per i lavori.

Dopo la validazione da parte del rup arch. Carmine Prevenzano, era stata indetta la procedura di affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva, del servizio di coordinamento in fase di progettazione e per la realizzazione dei lavori. Alla fine l’appalto era stato aggiudicato all’impresa “P4Works” di Napoli per l’importo complessivo di 3.458.001,06 euro oltre Iva, di cui: 3.271.749,94 per lavori al netto del ribasso. Il costo dei servizi tecnici (progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) ammonta a 135.397,60 euro.

Una volta redatto e approvato il progetto esecutivo, si potrà dare il via ai lavori già appaltati. Come evidenziato dal rup Prevenzano, però, si è reso necessario perfezionare un altro passaggio, ovvero procedere all’affidamento del servizio di collaudo statico e tecnico amministrativo. Invano – come troppo spesso accade – il rup ha cercato disponibilità tra i tecnici in organico. A questo punto si è dovuto “rassegnare” ad affidare il servizio tecnico a professionista esterno.

Calcolato l’importo in 45.283,99 euro oltre Iva e Cassa, è stata richiesta offerta a uno dei professionisti presenti nell’elenco di cui è dotato il Comune, l’ing. Antonio Ponticelli di Quarto. Il ribasso dell’1% (44.831,15 euro netti) è stato ritenuto congruo e dunque Provenzano ha proposto l’affidamento alla responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, che lo ha approvato. Impegnando la somma complessiva di 56.881,76 euro.