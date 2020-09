Ischia: c’è anche il prof Sarno

Un’altra importante figura entra a far parte dell’Ischia Calcio. Un professionista che va a rafforzare il collegamento tra lo staff tecnico e quello sanitario. Ieri pomeriggio al “Mazzella” ha fatto il suo esordio Alfredo Sarno, dottore in Scienze Motorie “per la prevenzione ed il benessere”, con Master in Teoria e Tecniche della preparazione atletica nel calcio. Sarno, che ricoprirà l’incarico di preparatore per il recupero funzionale dei calciatori, ieri ha lavorato a bordo campo con Gerardo Rubino (che tra un paio di settimane si sottoporrà all’intervento previsto), Gianluca Saurino, Alfredo Capuano e altri gialloblù che in questi giorni di preparazione hanno accusato qualche piccolo acciacco. Ex calciatore dilettante, Sarno finora ha collaborato con le giovanili della Fiorentina e della Juve Stabia, con le prime squadre di Cavese e Nuova Ischia. Regolarmente abilitato presso il Centro Tecnico federale di Coverciano, Alfredo Sarno, benché giovane, in questi anni ha acquisito tanta esperienza in squadre di calcio «e rappresenta un tassello importante del nostro già qualificato staff», come ci ha tenuto a sottolineare il dg Pino Taglialatela.