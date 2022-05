Ischia. Castagna: è un addio o un arrivederci?

Attraverso il proprio profilo Facebook, Luigi Castagna ha ringraziato chi ha lavorato per l’Ischia dietro le quinte, lontano dalla luce dei riflettori, sottolineando che l’obiettivo primario di non far spegnere la passione dei tifosi è stato raggiunto. Nelle poche righe postate dall’attaccante gialloblù, però, non si riesce a comprendere se si tratti di un arrivederci o di un addio.

Castagna aspetterà la conclusione delle vicende societarie e prenderà una decisione, oppure è già in parola con qualche squadra di categoria superiore? «Semplicemente grazie alle persone che hanno lavorato per noi e con noi quest’anno e anche negli precedenti – scrive Castagna –. Grazie al Presidente e Pino Taglialatela che in questi 4 anni hanno avuto il coraggio di creare un gruppo di solo isolani dandoci la possibilità di esprimere le nostre qualità e soprattutto dimostrare di potercela giocare con tutti, senza farci mancare nulla. Con un piccolo sforzo in più si sarebbe potuto fare meglio.

L’obbiettivo era far tornare quella passione che da anni si era spenta, un po’ credo che ci siamo riusciti. Grazie soprattutto a coloro che hanno lavorato nelle retrovie come Gigino, Franco, Alessandro e Giangi. Grazie a tutti coloro che fanno e hanno fatto sacrifici per poter venire ad incitare questi colori».