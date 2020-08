Ischia, cartoline di Ferragosto tra Influencer e paesaggi

Al mare o in montagna, baste che sia “Ischia”. Ecco alcune delle foto che moltissimi web influencer hanno scattato e condiviso sui propri canali social (soprattutto Instagram, ma anche TikTok e Twitter), e che raccontano tutto il bello della nostra terra, tra tante opportunità di relax e divertimento lungo la costa e escursioni nella parte interna.

Questi alcuni dei volti noti di Instagram” che hanno scelto Ischia per le proprie vacanze di agosto.



Flydrianna (6536 follower), Tacchievaligia (5259 follower), Rosielsoile (27.7mila follower), Germanaparisi (30.5 mila follower), Gianmarcospataro (15.9 mila follower), 91sabry (10mila follower), Pedro_1_1_ (6366 follower), Elenoirdj (14mila follower), Klaudia_cota (21.3mila follower), Paolinogram (10.3mila follower), Teona_wanderlust (250mila follower), Laragazzatascabile (39.4 mila follower), Michael moretti (71.5mila follower), Melissaa__95 (22mila follower), Mistersiraldo (52.6mila follower), Rosmarino (11mila follower), Invincibile state (14.5mila follower) e Olgafriniuc (33.5mila follower).

Tantissimi scatti che stuzzicano la curiosità dei follower e degli internauti che vi approdano seguendo gli hashtag giusti. Una bella e sana pubblicità per la nostra isola che arriva da chi vive il territorio in modo esperienziale e condivide le proprie “avventure”, tutte positive, con i propri amici reali e virtuali. Una finestra sul mondo che parla sempre più di Ischia, con un trend in netto aumento.