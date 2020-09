Ischia: Capuano e Mennella migliorano

Ieri giornata di riposo per i gialloblù che riprenderanno oggi pomeriggio. Dopo il lavoro atletico effettuato martedì, mercoledì i calciatori dell’Ischia furono impegnati in una lunga seduta tattica, non prima di aver effettuato un piccolo lavoro aerobico. L’allenamento sul campo è servito innanzitutto per smaltire i carichi di lavoro effettuati martedì. In netto miglioramento il Capuano che potrebbe essere a disposizione nella prossima gara ufficiale del 27 a Mondragone. Il difensore, insieme al portiere Mennella, si sono recati a Napoli per sottoporsi ad una visita presso lo studio del dottor De Nicola. Nel frattempo Gerardo Rubino è in attesa della fissazione del giorno dell’intervento. Il gruppo dunque riprenderà oggi, con sedute previste per domani e domenica, sempre di pomeriggio. Lunedì giornata di riposo e da martedì si riparte con la settimana classica che porterà i gialloblù verso l’inizio del campionato.

Libro «Fidelitatis Aeternae» in edicola

Oltre che direttamente tramite “Facebook”, attraverso il profilo dell’autore, Daniele Fiore, è possibile acquistare il libro “Fidelitatis Aeternae – Storia dell’Ischia Calcio dalle origini ad oggi” presso due punti vendita: Edicola Trani in Piazza degli Eroi a Ischia, Edicola Lieto sul porto di Forio.