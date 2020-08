Ischia Calcio, Trofa-Saurino-Sogliuzzo: conferme a centrocampo

L’ISCHIA CALCIO, il presidente d’Abundo e tutta la società sono lieti di annunciare la riconferma di altri tre protagonisti della scorsa stagione: i centrocampisti DAVIDE TROFA, CIRO SAURINO e MARIO SOGLIUZZO.

Il primo, classe 1988, è arrivato nello scorso mercato di dicembre dopo le stagioni vissute al Real Forio. Trofa ha iniziato la carriera a Lacco Ameno in Eccellenza e, fuori dall’isola, ha vestito le maglie di Acireale e Vico Equense. Con l’Ischia tante stagioni in Serie D, oltre a quelle in Serie C tra il 2014 e il 2015. Ciro Saurino, classe 1984, è rientrato sull’isola nella scorsa estate dopo due ottime stagioni al Procida. In passato aveva già vestito per tanti anni la maglia gialloblù, oltre a giocare nelle altre squadre isolane Barano e Forio. Confermato anche il classe 1992 Mario Sogliuzzo, tornato all’Ischia un anno fa dopo le esperienze con Portici, Sorrento e Melfi. In passato una positiva parentesi al Barano e un’altra, in Serie C, con il Montichiari.

Tre conferme di qualità ed esperienza, nel segno della continuità e dell’ischitanità: Trofa, Saurino e Sogliuzzo continuano la loro avventura in gialloblù