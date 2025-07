Ischia Calcio riparte: domani al viala preparazione per la stagione 2025/26

Il ritiro “in casa” per consolidare il gruppo e l’identità

L’aria d’estate a Ischia porta con sé un sapore di ripartenza, e quest’anno più che mai lo si percepisce con l’entusiasmo che si respira attorno all’SSD Ischia Calcio. Lunedì 28 luglio scatterà ufficialmente la preparazione per la stagione sportiva 2025/26, la terza consecutiva dei gialloblù nel campionato di Serie D. Una continuità importante che testimonia la solidità del progetto tecnico e la determinazione della società nel consolidare la propria presenza tra le protagoniste del panorama dilettantistico nazionale.

La sede della preparazione sarà lo stadio “Enzo Mazzella”, cuore pulsante del calcio ischitano. Una decisione che non nasce per caso, ma da una valutazione attenta da parte del club. Come spiega il presidente Pino Taglialatela, inizialmente si era pensato a una nota località del Lazio per il ritiro precampionato, ma alla fine è prevalsa la scelta della continuità e del radicamento territoriale. “Restare a Ischia – ha dichiarato – significa permettere ai nuovi arrivati di ambientarsi più rapidamente, entrando da subito nel contesto tecnico e umano della squadra”.

L’appuntamento con il primo allenamento è fissato per le ore 17.30 di lunedì 28, con il gruppo che lavorerà fino al 13 agosto in vista dell’esordio ufficiale stagionale, previsto per domenica 24 agosto in Coppa Italia. Due settimane dopo, il 7 settembre, sarà già tempo di campionato, con l’inizio della lunga e insidiosa corsa verso nuovi traguardi.

A guidare la macchina organizzativa sarà ancora una volta un team tecnico ben collaudato. Franco Impagliazzo, figura storica del calcio isolano, continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, lavorando a stretto contatto con l’allenatore Alessio Martino e il Direttore Generale Marco Ferrante. Confermato in blocco lo staff a supporto del mister: Alfredo Sarno curerà la preparazione atletica, mentre il reparto portieri sarà seguito dalla coppia composta da Luigi Mennella e Michele Migliaccio, due professionisti esperti e già parte integrante della scorsa stagione.

Si riparte dunque da certezze consolidate, con uno sguardo rivolto al futuro e il desiderio, mai sopito, di rendere l’Ischia sempre più protagonista. La stagione che sta per cominciare non sarà solo un’altra pagina da scrivere, ma l’occasione per continuare a far battere forte il cuore calcistico dell’isola.

Lo staff tecnico

