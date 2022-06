ISCHIA CALCIO, QUALCOSA SI MUOVE….

Qualcosa si muove. Tramontata, o quasi, la possibilità di coinvolgere un unico imprenditore per l’acquisizione della società gialloblù, negli ultimi giorni si sta facendo sempre più strada la possibilità di coinvolgere una serie di appassionati che farebbe parte dell’Ischia Calcio con un coinvolgimento all’interno della futura cerchia dirigenziale o gli stessi interverrebbero come semplici sponsor. I contatti sono tenuti da Pino Taglialatela che sia facendo il possibile per garantire all’Ischia un budget adeguato per disputare un campionato senza patemi d’animo.

Dopo l’incontro di sabato scorso con l’ennesimo imprenditore, oggi l’ex d.g. attende una risposta ma nel frattempo da qui a venerdì sono stati programmati altri appuntamenti al fine di pianificare una base di partenza certa per provvedere alle prime spese tra iscrizione e adempimenti per l’utilizzo dello stadio.

Nelle ultime ore si vocifera della collaborazione (attenzione, non stiamo parlando di coinvolgimento diretto) di un ex presidente gialloblù che però non vorrebbe figurare in prima persona, almeno per la prossima stagione sportiva. Se il detto “l’appetito vien mangiando” vale sempre, mai dire mai… Tuttavia è bene andarci con i piedi di piombo perché, fino a quando non si avrà un quadro della situazione definito, saremo pur sempre nell’ambito dei pour parler.

Il 1 luglio si avvicina e, come riportato nei giorni scorsi, molti giocatori potrebbero prendere altre strade, col rischio di dover poi fare i salti mortali per rimpiazzarli.

Nella giornata di oggi dovrebbe essere confermato l’incontro di dopodomani a Napoli, presso gli uffici della Medmar, tra D’Abundo e la delegazione dei tifosi per definire il passaggio di consegne e dunque la definitiva uscita di scena dell’armatore foriano. I sostenitori gialloblù, in possesso del titolo sportivo, decideranno poi il da farsi, coinvolgendo chi mostrerà interesse nei confronti dell’Ischia. A tutt’oggi il quadro è semplicemente “abbozzato”, si spera di vederne al più presto i tratti principali. Sarebbe già tanto in un momento di grande difficoltà per il club di Via Fondobosso.