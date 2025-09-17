Ischia Calcio. Marco, Marco…

Come è giusto che sia nel mondo del calcio, l’allenatore è sempre il primo a pagare il conto. È sempre stato così e continuerà a esserlo, finché un pallone rotolerà tra undici calciatori con una maglia contro altri undici con un’altra.

Ma in questi giorni – a differenza della shit storm (forse meritata) abbattutasi su Antonicelli – non si è levata una voce, un commento, una critica sul lavoro del direttore generale. Eppure l’artefice della rosa, quella stessa rosa che oggi non convince e che verrà rivalutata soltanto alla prossima vittoria, è proprio lui.

La sua ricerca sull’intero “globo terraqueo” – per citare la Meloni – alla caccia di calciatori capaci di rinforzare l’Ischia, presto dirà se è stata un’avventura fantasy da raccontare o il frutto di una conoscenza profonda e reale del calcio.

E se oggi il giudizio resta sospeso, è altrettanto chiaro che, in caso di ulteriori passi falsi, la responsabilità non potrà più ricadere soltanto sugli allenatori: il peso delle scelte e delle valutazioni di mercato finirà inevitabilmente per bussare alla porta del direttore.