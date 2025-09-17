mercoledì, Settembre 17, 2025
Ischia Calcio. Marco, Marco…

Redazione Web
Redazione Web
Come è giusto che sia nel mondo del calcio, l’allenatore è sempre il primo a pagare il conto. È sempre stato così e continuerà a esserlo, finché un pallone rotolerà tra undici calciatori con una maglia contro altri undici con un’altra.

Ma in questi giorni – a differenza della shit storm (forse meritata) abbattutasi su Antonicelli – non si è levata una voce, un commento, una critica sul lavoro del direttore generale. Eppure l’artefice della rosa, quella stessa rosa che oggi non convince e che verrà rivalutata soltanto alla prossima vittoria, è proprio lui.

La sua ricerca sull’intero “globo terraqueo” – per citare la Meloni – alla caccia di calciatori capaci di rinforzare l’Ischia, presto dirà se è stata un’avventura fantasy da raccontare o il frutto di una conoscenza profonda e reale del calcio.

E se oggi il giudizio resta sospeso, è altrettanto chiaro che, in caso di ulteriori passi falsi, la responsabilità non potrà più ricadere soltanto sugli allenatori: il peso delle scelte e delle valutazioni di mercato finirà inevitabilmente per bussare alla porta del direttore.

Autori

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

  • Gaetano Di Meglio

    Marito di Agata e papà di Martina, Valeria, Domenico ed Enzo, sono nato e vivo ad Ischia. Credo nella libertà degli uomini di poter essere liberi da ogni bisogno e necessità. Credo nel valore del giornalismo come espressione di libertà e difesa dei più deboli. Sono preconcetto contro ogni forma di potere. Ah, sono il direttore del giornale 😉

