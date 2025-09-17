Ischia Calcio. Lello, facci capire!

I giorni complessi che hanno attraversato il team gialloblù ci riportano a un punto chiave: comprendere il ruolo decisivo di Lello Carlino all’interno dell’Ischia Calcio.

L’esonero di Martino e l’arrivo di Corino portano senza dubbio la sua firma. Carlino, che ufficialmente appare fuori dai “giochi”, resta di fatto la figura con cui si stringono gli accordi e attraverso la quale passano le decisioni cruciali.

Senza addentrarci nei dettagli, non del tutto noti, del contratto di Martino, una cosa appare chiara: la scelta di Corino rappresenta il primo vero movimento di mercato “extra” budget di questa stagione, un passo concreto che reca l’impronta di Carlino. Un aiuto tangibile, in attesa di gennaio, che alimenta un interrogativo legittimo: quale sia oggi il ruolo effettivo di Lello Carlino nell’Ischia Calcio. C’è o non c’è? Perché sapere che c’è significherebbe molto.

Vorrebbe dire affrontare con più serenità il futuro di questa nuova Ischia, diversa, costruita senza nomi altisonanti e senza i blasoni del passato, e di cui nessuno può ancora misurare davvero il valore. Vale la pena ricordarlo: lo squadrone dello scorso anno, costato cifre importanti, non ha certo brillato. Anzi, ha deluso.

Se avessimo perso ogni linea di ragionamento staremmo qui a inseguire le follie da tifo dei social. Quelle, per le quali, anche Favetta e Talamo erano buoni per dare una mano ad armare le tribune del Mazzella prima del getto di cemento armato e Battista a portare la carriola.