Ischia Calcio, il ringraziamento dopo l’incidente sugli spalti a Cassino

Momenti di paura, oggi pomeriggio, allo stadio “Gino Salveti” di Cassino, dove un tifoso dell’Ischia Calcio è rimasto coinvolto in un incidente nel settore ospiti. L’episodio, che ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi, si è risolto grazie alla tempestività e alla professionalità del personale presente.

La società gialloblù ha diffuso una nota ufficiale per ringraziare pubblicamente il dottor Fernando Cavacece, medico sociale del Cassino Calcio, insieme alla Polizia, agli steward, ai soccorritori e a tutto lo staff della squadra laziale. “Professionalità, rapidità e umanità che vanno oltre il risultato in campo e dimostrano i veri valori dello sport”, si legge nel comunicato.

Dall’Ischia arriva anche un messaggio di vicinanza al proprio sostenitore, a cui è stato augurato un pronto recupero e l’invito a tornare presto sugli spalti “per altre battaglie sportive da vivere insieme”.