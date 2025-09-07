domenica, Settembre 7, 2025
Ischia Calcio, il ringraziamento dopo l’incidente sugli spalti a Cassino

Momenti di paura, oggi pomeriggio, allo stadio “Gino Salveti” di Cassino, dove un tifoso dell’Ischia Calcio è rimasto coinvolto in un incidente nel settore ospiti. L’episodio, che ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi, si è risolto grazie alla tempestività e alla professionalità del personale presente.

La società gialloblù ha diffuso una nota ufficiale per ringraziare pubblicamente il dottor Fernando Cavacece, medico sociale del Cassino Calcio, insieme alla Polizia, agli steward, ai soccorritori e a tutto lo staff della squadra laziale. “Professionalità, rapidità e umanità che vanno oltre il risultato in campo e dimostrano i veri valori dello sport”, si legge nel comunicato.

Dall’Ischia arriva anche un messaggio di vicinanza al proprio sostenitore, a cui è stato augurato un pronto recupero e l’invito a tornare presto sugli spalti “per altre battaglie sportive da vivere insieme”.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

