Ischia Calcio, echi di festa: Lello Carlino

Il suo è stato un contributo importante per la costruzione della squadra vincitrice del campionato. Lello Carlino si è rivelato uno dei protagonisti, dietro le quinte, nella straordinaria cavalcata della capolista Ischia: “C’è stata la vittoria sul campo anche all’ultima partita del campionato, è stata una giornata di festa, dispiace per le condizioni meteo che non hanno aiutato. Tanta gente è arrivata al Mazzella e ha trovato la pioggia, fortunatamente ha smesso al momento del triplice fischio. Un finale migliore di così non si poteva sperare, finisce una stagione ma siamo già proiettati alla prossima. Iniziamo già a lavorare alla prossima Serie D.

È una bella soddisfazione. Vanno dati grandi meriti a Taglialatela, Lubrano, Buonocore e alla squadra: è stato fatto un percorso eccezionale. Non sono solo io a fare la parte importante, ma ci sono tutti quelli che hanno permesso all’Ischia di poter realizzare questo sogno. È giusto dare spazio a chi ha fornito un grosso contributo quest’anno per far sì che l’Ischia finanziariamente potesse onorare gli impegni e vincere il campionato. Vogliamo portare aiuti non solo dalla terraferma ma anche dall’isola, la Serie D è un campionato importante: bisogna avere le risorse finanziare per poter essere protagonisti la prossima stagione.

Vogliamo vincere, ma c’è bisogno dell’aspetto economico, altrimenti non si va da nessuna parte. Certamente c’è sempre da tener conto della competenza. In quest’annata abbiamo avuto un budget importante per l’Eccellenza, ma la vittoria è arrivata attraverso la competenza di Lubrano e Buonocore. Abbiamo meritato tutto sul campo, complimenti a chi ha lavorato e soprattutto allo staff tecnico di carattere ischitano, hanno fatto la differenza”.