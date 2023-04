Ischia Calcio, echi di festa: Davide Trofa

E’ stato il capitano. E’ stato il saggio. E’ stato l’esempio. Non c’erano dubbi ma anche quest’anno Davide Trofa ha scritto una grande pagina della storia dell’Ischia Calcio. Che poi termini con la parola “Serie D”, beh, questo aumenta ancora di più il piacere.

“Grande prestazione dei ragazzi anche contro il Sant’Antonio Abate, sono molto contento perché hanno dimostrato il loro valore tutti quanti. È una soddisfazione per i singoli ragazzi, per il mister e per la società in primis. È un grande premio per loro, sia la vittoria all’ultima giornata che il successo del campionato. Siamo stati tutti quanti partecipi e parte integrante del progetto, di questa meravigliosa cavalcata arrivata nell’anno del Centenario”.