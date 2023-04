Ischia Calcio, echi di festa: Ciccio Brienza

Il ritorno al calcio nell’anno della vittoria del campionato. Ciccio Brienza si gode la prima volta con la maglia dell’Ischia ed è tra i protagonisti della cavalcata stagionale della squadra gialloblù. Dopo tre anni lontano dal manto verde, l’ex calciatore di Palermo e Bari partecipa a una nuova pagina di storia dello sport isolano.

Ritrovare la migliore condizione non è stato semplice, ma il fantasista si è sempre messo a disposizione del gruppo, dispensando preziosi consigli e divenendo un punto fermo dello spogliatoio. Numerosi attestati di stima e la volontà di proseguire assieme nelle prossima avventura in Serie D: palla adesso a Brienza che si è detto pronto a valutare il suo stato di forma prima di arrivare a una decisione: “È tutto bellissimo, per me è fantastico aver indossato la maglia dell’Ischia per la prima volta e riuscire a vincere un campionato dopo tanti anni. È una cosa gratificante e una soddisfazione enorme. Futuro? Non so neanche io la risposta. Questo è stato l’anno più difficile perché ho ripreso a giocare dopo tre anni di inattività. I problemi ci sono stati durante la stagione, vedremo se il mio fisico e la mia mente riusciranno a superare anche questo.

Quale ricordo porto con me? La cosa più bella sono i festeggiamenti, ma dietro a tutto questo c’è un lavoro enorme partito da inizio anno da parte dei ragazzi, della società e dello staff tecnico. Tutti sono stati bravi a costruire un gruppo coeso e a togliersi qualcosa del proprio io e metterlo a disposizione della squadra. Il gruppo ha dimostrato grandi valori umani, morali e tecnici, è stato in vetta alla classifica dalla seconda giornata. Ci sono stati pochissimi momenti di difficoltà perché sono stati bravi a formare un ambiente compatto. Quindi è una vittoria più che meritata. Buonocore? Quando un allenatore del posto riesce ad imporsi e dare ad una squadra una propria idea di gioco, una fisionomia e ad avere delle certezze, significa essere bravo. Ha dimostrato questo, gli vanno fatti i complimenti”.