Ischia Calcio e Real Academy insieme. Via ai raduni

SSD Ischia Calcio e Real Academy Isola d’Ischia insieme per un Settore Giovanile proiettato nel futuro. La Scuola Calcio ischitana per la stagione sportiva 2023/24 è affiliata alla Società gialloblù e collaborerà per l’allestimento della Under 19 Nazionale (Juniores) e di selezioni Under 17, Under 16 e Under 15 sotto la supervisione del Responsabile del Settore, Carmine Di Meglio che ha reso possibile questa nuova collaborazione. “Riteniamo di aver fatto il passo giusto per la creazione di un vivaio che dovrà fornire linfa vitale alla prima squadra e, perché no, per palcoscenici ancora più prestigiosi – dice il presidente Pino Taglialatela – Abbiamo piena fiducia nel lavoro del Responsabile Carmine Di Meglio, vero fautore dell’unione d’intenti tra Ischia Calcio e Real Academy”.

“Dal primo giorno di affiliazione – afferma Luigi Iannucci, presidente della Scuola Calcio Real Academy Isola d’Ischia – il nostro obiettivo è la crescita dei giovani della scuola calcio (attiva anche nel periodo estivo), per un naturale sfogo nella prima squadra del territorio. Siamo felici che questa affiliazione si sia concretizzata e ci auguriamo che sia proficua di successi e soddisfazioni”.

DUE RADUNI: Martedì 18 Luglio e Giovedì 20 Luglio 2023, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, allo stadio “V.Rispoli” di Ischia, sono previsti raduni per le categorie 2005, 2006, 2007 con il Responsabile del Settore Giovanile e Tecnico della SSD Ischia Calcio.