Ischia calcio, è futuro sospeso! Pino Taglialatela: “Pronto a regalare l’Ischia a chi vuole investire, purché si faccia l’Ischia ad Ischia!”

Il futuro dell’Ischia Calcio è nuovamente appeso a un filo. Dopo aver raggiunto con grande impegno una salvezza anticipata nel campionato di Serie D, il club isolano si trova oggi a dover fronteggiare una crisi profonda, non sul campo ma nei vertici societari. Il recente addio di Lello Carlino, annunciato con un comunicato ufficiale che fa riferimento a gravi motivi familiari, ha lasciato un vuoto importante e solleva interrogativi sul domani del calcio ischitano.

Abbiamo incontrato il presidente Pino Taglialatela per capire cosa sta realmente accadendo dietro le quinte. Con la consueta franchezza, Taglialatela ci ha raccontato il percorso fatto negli ultimi anni, i sacrifici sostenuti, le difficoltà incontrate e le prospettive – ancora tutte da costruire – per garantire continuità a un progetto che, senza basi solide, rischia seriamente di interrompersi.

Quella che segue non è solo un’intervista, ma un grido d’allarme e allo stesso tempo un appello alla comunità, agli imprenditori, alle istituzioni e a tutti coloro che credono che il calcio a Ischia non possa e non debba morire.

Presidente Taglialatela, inizia un nuovo periodo complesso per l’Ischia Calcio. Dopo aver conquistato la salvezza con due giornate di anticipo, nascono i problemi societari. Abbiamo seguito gli sviluppi da tempo, poi c’è stato il comunicato di Carlino. Il patron ha dichiarato di non poter più sostenere il club per motivi familiari. Che futuro attende l’Ischia?

“Da quando sono andato a prenderla dal presidente D’Abundo, il futuro dell’Ischia è sempre un’incognita. Ogni anno, assieme alle persone che mi sono vicine, cerchiamo di dare questa società a qualche imprenditore importante, in questo caso Carlino. C’è un progetto di far entrare altri imprenditori per dare una stabilità, aspetto fondamentale per una società di calcio. Andare avanti così non ti porta lontano. Sono tre anni che facciamo sacrifici, andiamo avanti e indietro. Grazie a Carlino siamo riusciti, in un modo o nell’altro, ad andare avanti. L’anno scorso abbiamo dovuto far entrare un altro socio, poi è successo quello che conoscete tutti.

L’Ischia ha bisogno di stabilizzarsi, di avere una società sana e forte. Anche perché i campionati di Serie D sono dispendiosi, ci vuole una proprietà con idee chiare e con forza, soprattutto economica, per sostenere queste competizioni. Ad oggi abbiamo fatto miracoli, ma in questi tre anni non ci siamo mai fermati e siamo sempre andati alla ricerca di un qualcosa di stabile, che possa dare continuità a un progetto calcistico che parla di Serie D. Ripeto, parliamo di un campionato importante, credo lo sia per tutti. Al momento abbiamo quest’altra problematica. Stiamo cercando di capire come andare avanti. Non è semplice non poter contare su Carlino.

Al di là del fattore economico, stavamo definendo un progetto importante per far sì che l’Ischia potesse avere una stabilità societaria, cosa che con me non potrà mai avere perché non sono un imprenditore. Sicuramente non posso sostenere da solo questa situazione. Sto girando per capire come andare avanti. Ho cercato di far capire un po’ alla piazza, ai tifosi e alle istituzioni che questo titolo e che questa categoria sono importanti, ma da solo non posso farcela. Non riuscirò a farlo da solo. Oltre all’aiuto di Carlino che potrà avvenire da gennaio, spero di trovare qualcuno interessato”.

In tutti questi mesi abbiamo sempre parlato di Carlino e di questo gruppo di imprenditori che avrebbero aiutato e sostenuto l’Ischia. Perché è venuto meno il supporto di queste persone che credevano nel progetto?

“Perché sono persone che credono a Carlino, come imprenditore e come persona. È molto semplice la situazione: Lello è il motore di tutta questa situazione. Credo che siano questioni loro. Non lo so. Avete letto il comunicato, è chiaro. Gli imprenditori che facevano parte del progetto, e non so se ci saranno a gennaio, erano state raggruppate da Carlino per aiutare l’Ischia. Sono situazioni che gestiva lui. Venendo a mancare Lello, cade tutto”.

Non abbiamo mai inseguito le voci che si agitano nel mondo Ischia perché crediamo che molte di queste non meritano di essere ascoltate. Tuttavia sono sempre emerse queste due posizioni, quella di Pino Taglialatela e di Lello Carlino, in un certo modo quasi antagoniste. C’è stato qualche atteggiamento che ha permesso poi l’exit strategy del problema familiare a Carlino?

“Non ci sono mai stati problemi tra me e Lello e mai ce ne saranno perché ci sono stima e amicizia profonda, al di là del fatto che deve sempre e solo ringraziarlo. Se l’Ischia esiste da tre anni a questa parte è merito suo. Il problema familiare di Lello è serio. Non sto né a sindacare né a commentare perché sono cose delicate e quindi sono aspetti che seguono un’altra direzione. Al di là di questo, tra noi c’è stata sempre piena sintonia. Ha praticamente finanziato il 90% dell’Ischia in questi anni, ha dato un grande contributo a livello economico. Dobbiamo solo elogiarlo e ringraziarle.

L’ho sempre sostenuto e lo avete capito: senza un imprenditore come Lello, è difficile fare calcio ad Ischia. È innamorato dell’isola, poi ci tiene al club. Credo che non si debba andare oltre il comunicato fatto da Carlino, altrimenti si manca di rispetto nei confronti di una persona. Queste voci che mettono in giro è una mancanza di rispetto verso una persona perbene e che ha dato tanto all’Ischia, lo farà anche in futuro”.

Mi sembra di capire che in qualche modo si stia lavorando con i riflettori bassi, affinché poi l’Ischia possa ripartire.

“Non ho mai nascosto niente, ogni volta che mi hai telefonato e hai avuto bisogno di me, sono sempre stato a disposizione. Non ho mai nascosto nulla perché non c’è niente da nascondere e non ci nascondiamo che in questo momento siamo in difficoltà. Il campionato è finito, abbiamo pagato nove mesi e verrà pagato anche il decimo mese, a giugno sistemeremo tutte le altre piccole cose. Questa è una società fondamentalmente sana, senza nessun tipo di problemi eccessivi. Ora bisogna trovare qualcosa o qualcuno, o chi per esso, che possa garantire la continuità all’Ischia. Sono tre anni che lo cerco. Non ho mai avuto la presunzione di pensare o di dire di poter gestire da solo questa società. Non è facile. Ci vogliono persone solide e importanti, che possano sposare questo progetto. Sto cercando di dirlo a chiunque, ma non è semplice. Ci sto provando in tutte le maniere, ci proverò ancora. Ho degli appuntamenti e delle situazioni di valutare, speriamo di trovare la soluzione. È un’altra missione impossibile praticamente”.

Dopo il comunicato della società rispetto al ritiro di Carlino, hai fatto un appello al mondo imprenditoriale ischitano. Hai avuto qualche contatto o qualche incontro?

“Al momento no. C’è stata soltanto la risposta dei tifosi che, unendosi, mi hanno detto praticamente cosa possono fare. Questo mi ha commesso e mi ha fatto piacere. La maggior parte dei tifosi ha una passione enorme nei confronti dell’Ischia. Da soli io e Carlino non possiamo andare sempre avanti, ci vuole una base qui ad Ischia che possa consentire a chiunque venga oppure stesso a noi di poter contare su una certa solidità. Si sta lavorando per creare questa base. Abbiamo parlato con le istituzioni e con l’amministrazione affinché questa situazione possa essere presa a cuore. Avere una base fissa ad Ischia non sarebbe male. Il problema è individuare la categoria e chi possa dare questa mano. Ischia non è terraferma, non ci sono industrie o grandissimi imprenditori. Dobbiamo anche guardare in faccia la realtà e il momento economico dell’Ischia. Ognuno ha le sue problematiche, non vorrei mai mettermi a creare problemi con il calcio, pur dicendo che questa squadra è di tutti”.

Il futuro quindi è sospeso?

“Sì, è sospeso. Sto lavorando per vedere un attimo come risolvere questa situazione. Non è semplice al momento. Partire a zero è complicato, sarà difficile affrontare un campionato di Serie D dove ci vogliono veramente tanti soldi per affrontarlo. Ad oggi siamo fermi. Ho solo degli appuntamenti da qui a dieci giorni, sperando di riuscire a trovare qualcuno che ci possa dare una mano per portare avanti questo progetto”.

Qualora dovessi riuscire a trovare qualcuno disposto ad investire, resti disponibile alla gestione e al passaggio delle quote?

“Sono disponibilissimo a regalare la società a chiunque voglia investire sull’Ischia. Lo sto dicendo a tutti. Non c’è bisogno che vengano qui e mi diano dei soldi per prendersi il titolo, ma è importante che si faccia calcio qui ad Ischia. Mi metto da parte se non hanno bisogno di me, senza nessun problema. Se hanno bisogno di me mi metto a disposizione gratis per lavorare, come ho sempre fatto. L’Ischia deve sopravvivere. Chiunque verrà, troverà una società con tutti i conti e i calciatori pagati, l’avrà gratis e porteremo in dote la sponsorizzazione di Carlino da gennaio fino a giugno prossimo. C’è solo una condizione: l’Ischia resta qui. A me interessa il futuro del club perché abbiamo fatto tanti sacrifici. Programmazione? Non è facile. Ci sto provando. Almeno lo faccio, poi posso sbagliare, ci mancherebbe.

Questo è per quelli che praticamente sono lì, che ci guardano e magari qualche volta giudicano. Invece di giudicare, venite a dare una mano, tanto il cancello è sempre aperto. Siamo sempre a disposizione. Lo facciamo per l’Ischia. Voi, con la testata giornalistica e il quotidiano, ci avete dato una grande mano con le pagine dedicate all’Ischia. Ti ringraziamo per questo. Bisogna sensibilizzare magari qualcuno che si nasconde e poi giudica pure. Lavoriamo tutti per l’Ischia: possiamo fare una grande impresa, perché portare avanti la squadra non sarà semplice. Tra Comune, Sindaco, amministratori e grandi imprese ischitane – due o tre le ho individuate -, se ci danno una mano e veniamo “sponsorizzati” da tutta la comunità, avremo una bella base fino a gennaio. Se troviamo le risorse per partire, magari sarà un’altra follia e l’anno prossimo ci troveremo di nuovo qui, ma avremo un anno di tempo per trovare qualcuno che venga ad investire sull’Ischia.

Questo è il mio obiettivo. Non posso programmare oppure organizzare una società come andrebbe fatto perché siamo questi. Siamo sul campo a lavorare costantemente, vogliamo che l’Ischia vada avanti, ma la sponsorizzazione non basta. C’è bisogno di una società solida. Siamo qui a lottare per cercare di non far sparire l’Ischia: se ci mettiamo tutti insieme, come forza dell’isola, le risorse non mancano. Ci sono tre o quattro aziende sul posto che possono fare qualcosina e aiutarci in questi mesi, poi a gennaio rientra Carlino. Magari riusciremo a trovare qualcuno che si appassiona all’Ischia nel corso della stagione e pronto a dare il via ad un progetto importante. È questo quello che vogliamo”.