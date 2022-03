Ischia Calcio. Cibelli: «Ambiamo il secondo posto»

Simone Vicidomini | Contava vincere e l’Ischia ha vinto. Senza fare sfracelli, attendendo con pazienza l’attimo buono per sbloccare il risultato, la squadra di Iervolino ha saputo soffrire, chiudendo quasi in goleada. Il Real Forio ce l’ha messa tutta per conquistare il pareggio che s’era prefissato alla vigilia, per un tempo e mezzo ha saputo tener testa ai gialloblù che hanno sicuramente risentito dell’assenza di Sogliuzzo.

L’Ischia del primo tempo è stata troppo brutta per essere vera, non è riuscita a mettere in pratica nessuna azione di una certa efficacia, mai sfondando centralmente e portandosi raramente sugli esterni per far male i biancoverdi che con Accurso e Sirabella sulle corsie e con Saurino e Iacono centralmente, hanno concesso una sola occasione a Castagna, per giunta con una conclusione dal limite dell’area. Nella ripresa la partita è cambiata perché l’Ischia ha cambiato passo, mostrando quella superiorità tecnica a cui il Real Forio non ha saputo porre rimedio. L’ingresso in campo di Cibelli nell’inedito ruolo di centrocampista centrale (al posto di Arcamone), ha dato quel pizzico di dinamismo che era mancato. Dopo il gol di Florio e il raddoppio di De Luise, lo stesso Cibelli s’è preso la soddisfazione di entrare nel tabellino dei marcatori.

«E’ stato importante vincere, il derby è una partita a cui tenevamo molto- commenta Giò Cibelli, al terzo centro in campionato, al pari di Florio –. Così anche i nostri tifosi che hanno offerto un grandissimo spettacolo sulle gradinate dello stadio. Ce l’abbiamo messa tutta per portare a casa la vittoria perché è importante per il nostro cammino, visto che ambiamo al secondo posto. E’ un 3-0 che ci teniamo stretto e guardiamo già alla prossima partita contro il Barano che sarà fondamentale».

L’Ischia ha una rosa abbastanza ampia, dove tutti si sentono titolari. Quando un calciatore subentra dalla panchina, si ha l’impressione che cambi poco, anzi la qualità del gioco a volta migliora. Questo è segno di uno spogliatoio unito che fa un gran bene alla squadra? «Assolutamente sì. Il merito è del mister che ci fa sentire tutti importanti – sottolinea Cibelli – e anche quella mezz’ora o novanta minuti che giochiamo, ognuno di noi sa che deve metterci il massimo impegno e soprattutto il cuore, dando il cento per cento per il bene dell’Ischia, che è la cosa più importante. Naturalmente tutto questo fa sì che il gruppo sia unito e possiamo andare avanti togliendoci delle belle soddisfazioni».

Sull’episodio nel finale del derby che ha portato al suo gol, Cibelli dice: «Avevo letto la difficoltà del portiere, perché era solito giocare la palla quindi ho capito che avrebbe potuto passarla a Saurino. Sono andato in anticipo e sono stato freddo nel calciare in porta. Questo gol ci voleva proprio, non segnavo da troppo tempo».

L’Ischia, come ha sempre detto Iervolino, deve guardare in casa sua, però la vittoria del Napoli United sul campo della Puteolana ha sorpreso un po’ tutti. A questo punto tra due settimane al “Mazzella”, quando arriverà il Napoli United, si prospetta la partita che potrebbe rappresentare la svolta del vostro campionato in ottica play-off? «Quello scaturito a Pozzuoli è un risultato che non ci aspettavamo, ma va bene così. Noi guardiamo avanti e fortunatamente abbiamo lo scontro diretto in casa e, a prescindere da quello che faranno nel prosieguo del campionato – conclude Cibelli – noi scenderemo in campo per vincere e quello sarà il nostro unico obiettivo».