Ischia Calcio, centenario abusivo. Denunciato Aldo Marena

Questa è una storia che andrà valutata, con calma, soprattutto alla luce di quelli che saranno gli atti giudiziari che partiranno dopo l’elezione di domicilio sottoposta ad Aldo Marena, quale promotore del centenario dell’Ischia Calcio. Il comunicato stampa diffuso recita: “Personale del Commissariato di P.S. Ischia, in data 28.09. u.s., deferiva all’Autorità Giudiziaria M.A. responsabile delle violazioni previste dall’art. 681 C.P. in relazione all’Art. 80 T.U.L.P.S. nonché degli artt. 68 e 18 T.U.L.P.S. poiché in qualità di legale rappresentante di un’associazione sportiva, organizzava senza alcun titolo una manifestazione nel Comune di Ischia nel Piazzale delle Alghe in occasione del centenario della nascita della società ’’Ischia Calcio”.

Nessun autorizzazione

E poi aggiunge: “Lo stesso ometteva di munirsi, presso la Casa Comunale, delle autorizzazioni previste dalla normativa ovvero non richiedendo il parere della commissione di vigilanza di pubblico spettacolo. l’apposita S.C.I.A., l’occupazione del suolo pubblico, la relazione tecnica di regolare montaggio del palco e non comunicando l’evento all’ Autorità di P.S. di Ischia con un preavviso di manifestazione previsto dall’art. 18 T.U.L.P.S.”

Che io non abbia una gran considerazione della tifoseria dell’Ischia Calcio è un fatto notorio e non impiego nessuno sforzo per diventargli simpatica, ma credo che sia giusto fare qualche riflessione aggiuntiva. Il procedimento giudiziario che nascerà e che, probabilmente, diventerà un processo, non può essere slegato alla circostanza, plateale, che vede noto l’evento. Un evento che coinvolge il sindaco di Ischia, tutti gli organi dell’Ente di Via Iasolino e la responsabilità personale di Aldo.

Autorizzazione con prescrizione?

Alla richiesta del Marena, approfondendo la vicenda, il Sindaco di Ischia ha risposto concedendo un’autorizzazione con la prescrizione di doversi dotare di tutte le autorizzazioni prescritte per la realizzazione dell’evento di piazza. Un evento, quello che hanno organizzato i tifosi, che prevede un iter organizzativo molto rigido e coinvolge diverse responsabilità.

E’ chiaro che al momento queste autorizzazioni non ci siano e che Aldo Marena, l’anello più debole della catena e l’unico attaccabile, paghi le conseguenze. Chiaro e ingiusto. Anche da parte dell’amministrazione comunale di Ischia che, con la sua presenza, non ha evitato il bagno di ipocrisia e folla la sera del 19 settembre. Il sindaco partecipa ad un evento del suo territorio che non è autorizzato? Sale sul palco e si prende gli applausi su un palco abusivo e senza autorizzazioni? E tutti gli altri dell’ente di Via Iasolino chiamati a dover dire la loro, ,dove erano? Hanno fatto tutti spallucce sapendo che poi, alla fine, Aldo venisse schiacciato dal macigno che la “legge non ammette ignoranza”?

Non ve ne potete uscire così e non potete lasciare solo Aldo Marena.