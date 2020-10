Ischia Calcio, c’è l’accordo con Filippo Florio

L’Ischia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento del calciatore ischitano Filippo Florio. Florio, che attualmente era svincolato, è cresciuto nelle giovanili della società ed ha militato nella sua carriera in diverse società professionistiche e lo scorso anno ha fatto parte della Nazionale Italiana Univeritaria disputando le Universiadi a Napoli.

Il difensore ischitano si è detto felicissimo del ritorno ad Ischia: “Sono sempre stato tifoso dei colori gialloblu, per me tornare a vestire questa maglia è un orgoglio; mi sento uno del gruppo, sono a disposizione di mister Monti e so che dovrò sudare per guadagnarmi la maglia ma la gioia di poter dare il mio contributo all’Ischia per la scalata alla Lega Pro è enorme.”

Il tesseramento di Filippo Florio è un altro tassello del progetto del presidente d’Abundo per la costruzione di una squadra in grado di competere per risultati sportivi adeguati alla storia e blasone gialloblu, con una rosa ed uno staff dirigenziale made in Ischia