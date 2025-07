Ischia Calcio: Alessio Martino è il nuovo allenatore dei gialloblù

C’è un nuovo timoniere sulla panchina dell’Ischia Calcio. Il club isolano ha ufficializzato l’arrivo di Alessio Martino come nuovo allenatore della prima squadra, come Il Dispari aveva annunciato settimane fa. Un nome che porta con sé esperienza, passione e una fame calcistica mai sopita, maturata in oltre un decennio sui campi del calcio dilettantistico e semi-professionistico italiano.

Classe 1982, originario di Casagiove (CE), Martino ha abbracciato il mestiere dell’allenatore dopo aver appeso le scarpette al chiodo all’età di 31 anni, a causa di un infortunio che ne ha interrotto prematuramente la carriera da calciatore. Ma quella battuta d’arresto si è trasformata in un nuovo inizio: tredici anni fa, dalla Virtus Goti in Prima Categoria, ha cominciato a costruire con determinazione il proprio percorso in panchina.

La svolta arriva cinque anni dopo, con l’approdo alla Gelbison in Serie D, seguita dalle positive esperienze con Gladiator e Termoli, dove ha conquistato due salvezze fondamentali nella quarta serie nazionale. Non solo Serie D: Martino ha lasciato il segno anche in Eccellenza, guidando per tre stagioni l’Eclanese, dimostrando di saper lavorare con risorse limitate ma idee chiare e concrete.

Lo scorso anno si è preso una pausa dal campo per concentrarsi sulla formazione, conseguendo a Coverciano la prestigiosa Licenza UEFA A, che gli consente ora di allenare anche nei campionati professionistici. Un investimento su sé stesso che testimonia ambizione e voglia di crescita.

Adesso la chiamata dell’Ischia, un progetto ambizioso in una piazza calda, passionale e affamata di calcio vero. Per Martino è una nuova sfida su un’isola che sogna in grande. Sarà lui a guidare i gialloblù nella prossima stagione, con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati al “Mazzella”.

Martino: “Fiero e onorato”

“Sono fiero e onorato di essere il nuovo allenatore dell’Ischia Calcio – dice mister Martino – Ringrazio il Presidente Taglialatela e il Direttore Generale Ferrante per avermi dato questa opportunità. Ischia è una piazza storica, con tantissimi campionati di Serie C e Serie D disputati. Un vero onore entrare a far parte di questa realtà, cimentarmi al ‘Mazzella’ al cospetto di un pubblico sempre caloroso. Darò il massimo per onorare i colori dell’Ischia, prometto tanto lavoro e tanta abnegazione, confrontandomi con persone che conoscono il calcio come Taglialatela, Ferrante e chi ruota da anni attorno all’Ischia Calcio”.

Il club isolano affida così la sua panchina a un tecnico preparato, motivato e desideroso di lasciare il segno. L’estate dell’Ischia comincia con un nome nuovo in panchina, ma con l’eterna promessa di regalare emozioni ai suoi tifosi.

Bentornato calcio, benvenuto Mister Martino.