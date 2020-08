Ischia, Blueblitz e “Navi Mute”: le storie del mare con il Regno di Nettuno

Dalla bellezza dei fondali di Ischia, con i loro ecosistemi e la loro biodiversità, a un mistero in parte irrisolto, la morte del comandante Natale De Grazia, l’ufficiale delle Capitanerie di porto che nei primi anni ’90 indagò sugli affari delle ecomafie e in particolare sul sospetto affondamento delle cosiddette “navi a perdere”. Un sottile filo azzurro si è dipanato venerdì sera sul Castello aragonese di Ischia, dove con la regia dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno e del Circomare Ischia le storie del mare hanno appassionato e intrigato il folto pubblico, debitamente distanziato negli spazi della cattedrale diroccata dell’Assunta, che ha aggiunto suggestione a suggestione.

Ad aprire le porte dell’isola alle autorità civili e militari e alla nutrita platea di spettatori, tra i quali una significativa rappresentanza delle associazioni ambientaliste, il sindaco di Forio d’Ischia, Francesco Del Deo che – anche a nome dei rappresentati di tutti i Comuni isolani presenti tra i convenuti, e alla presenza del Comandante in IIª della Capitaneria di porto di Napoli, Capitano di Vascello Gaetano Angora, nonché del Comandante della Guardia Costiera di Ischia, Tenente di Vascello Andrea Meloni – ha rivolto agli intervenuti un indirizzo di saluto e benvenuto, per poi cedere la parola al giornalista di Repubblica, Pasquale Raicaldo, moderatore dell’incontro.

La prima parte della serata ha ospitato una sintesi dell’annuale appuntamento del ”Blueblitz”, l’iniziativa promossa dall’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” e dedicata alla natura sommersa e alla riscoperta della biodiversità come patrimonio collettivo, raccontato attraverso immagini scattate dai diving e dagli appassionati del settore. Vi hanno preso parte, quest’anno, in una due giorni intensissima i nuclei subacquei di Guardia Costiera e Carabinieri, le sezioni di Procida e Pozzuoli della Lega Navale Italiana, l’associazione Nemo, l’Ans Diving, il Centro Sub Campi Flegrei, Vincenzo Morgera, Guido Villani e lo staff dell’Area Marina Protetta.

L’obiettivo era quello di catturare, fotograficamente, la bellezza e la biodiversità del “Regno di Nettuno” attraverso immersioni alla Secca delle Formiche e Sant’Angelo, alcuni dei luoghi più iconici.

La proiezione delle immagini scattate durante il monitoraggio fotografico è stata presentata dal biologo marino Guido Villani, mentre il direttore del Regno di Nettuno, Antonino Miccio, ha sottolineato nel suo intervento l’importanza della divulgazione, anche attraverso i nuovi media, anche in chiave di tutela e valorizzazione del mare di Ischia de Procida.

Quindi, la serata è proseguita con la presentazione di “Navi mute”, il libro scritto a quattro mani dai giornalisti Giampiero Cazzato e Marco Di Milla che racconta la vita, le indagini e la misteriosa morte del Comandante Natale De Grazia, l’ufficiale delle Capitanerie di porto che nei primi anni ’90 indagò sugli affari delle ecomafie e in particolare sul sospetto affondamento delle cosiddette “navi a perdere”.

Il volume è edito dalle edizioni “All Around”, rappresentate dell’editrice e giornalista Lucia Visca che, nell’introdurre la pubblicazione, ha voluto rimarcare la precisa volontà editoriale incentrata su una scelta etica dei contenuti da valorizzare, forte dei messaggi sociali ad essa sottesi.

A seguire, ha preso poi la parola il Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Capo Ufficio Comunicazione del Comando Generale della Guardia Costiera, nella particolare circostanza intervenuto anche nella veste di direttore della collana “Storie di mare” – di cui “Nave Mute” è la prima pubblicazione – che ha condiviso la volontà di affidare all’editoria “tradizionale” il compito di raccontare storie di vita e valori, come quelli del Comandante De Grazia, meritevoli di essere ricordati, approfonditi e tramandati, oltre ogni forma di sollecitazioni cui è sottoposto il moderno contesto della comunicazione.

Successivamente, è toccato agli autori Giampiero Cazzato e Marco Di Milla il compito di raccontare rispettivamente – come fatto nel libro – gli aspetti più oscuri del caso-De Grazia, e tratteggiarne il lato umano di uomo e militare che amava il mare, proteggendolo e battendosi per la legalità.

A concludere l’evento, l’intervento del Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino che, ricollegandosi alla tematica della difesa della biodiversità nel cui solco si è inserito l’intero appuntamento, ha portato la testimonianza del quotidiano impegno del Corpo per la tutela dell’ecosistema marino e costiero, che sarà peraltro prossimamente raccontato attraverso le attività condotte dai 5 Nuclei Sub della Guardia Costiera.

Nell’occasione, è stata infatti proiettata una breve clip di anticipazione del Calendario istituzionale 2021, dedicato all’attività dei sommozzatori della Guardia Costiera a tutela dell’ambiente marino, raccontata attraverso una suggestiva selezione di scatti fotografici dedicati, tra gli altri, alla biodiversità marina.