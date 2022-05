Ischia, bici elettriche vietate nelle ZTL. Ecco l’ordinanza 2022

Le ZTL attualmente attive per la stagione primaverile nel comune di Ischia sono quelle indicate nell’apposita ordinanza adottata dal comandante della Polizia Locale: «ZTL 3 (Via Porto-Riva Destra) dal lunedì alla domenica dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 01:00.

ZTL 4 (Via delle Terme-Incrocio Via Alfredo de Luca), ZTL 5 (Via E. Cortese ingresso da P.zza degli Eroi), ZTL 6 (Corso Vitt. Colonna incrocio F.sco Sogliuzzo) sabato, domenica e festivi dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30.

ZTL 7 (Via Seminario incrocio Via Ant. Sogliuzzo), ZTL 8 (Via G.B Vico incrocio Via Nuova Cartaromana) sabato, domenica e festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:30».

Il provvedimento disciplina anche la circolazione dei motoveicoli nelle ZTL: «I veicoli a due ruote (ciclomotori e motocicli) rientranti nelle autorizzazioni al transito nelle ZTL 3, 4, 5 e 7 potranno circolare condotti a mano durante le fasce orarie previste ed esposte ad ogni ingresso delle ZTL, utilizzando la massima cautela per la sicurezza dei pedoni».

Particolarmente corposa la parte che riguarda i veicoli elettrici: «All’interno delle Ztl e nelle aree pedonali è vietata la circolazione di monopattini elettrici, di “Hoverdoard o skate elettrici”, veicoli elettrici o a motore» che non rientrano tra quelli consentiti dal Codice della Strada, nonché l’utilizzo di pattini o monopattini.

Ancora «E’ vietato l’uso di biciclette a pedalata assistita nelle piazze, nelle strade inserite nelle ZTL durante il periodo di attivazione.

In deroga, nelle piazze, nelle strade inserite nelle ZTL durante il periodo di attivazione, ai residenti nel Comune di Ischia e/o ai lavoratori che svolgono la propria prestazione presso le attività o le strutture turistico ricettive e commerciali ubicate all’interno delle z.t.l., è consentito, previa esibizione – in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine – del documento di riconoscimento attestante la residenza e/o attestazione del datore di lavoro, l’uso di biciclette a pedalata assistita equiparate ai velocipedi e provviste di motore elettrico esclusivamente ausiliario provviste di certificazione/documento attestante la tipologia di veicolo di potenza massima di 250 Watt». E purché la velocità non superi i 6 km/h.

Una “stretta” in nome della sicurezza. Ma le disposizioni verranno poi fatte rispettare?

Come è prassi già da qualche anno, «Le autorizzazioni all’accesso in ZTL di tipologia “permanente” rilasciate per l’anno 2021, al fine di evitare occasioni di assembramento agli uffici del Comando di Polizia Municipale sono rinnovate d’ufficio fino al 31 dicembre 2022, per cui i titolari delle stesse solo in caso di sostituzione del veicolo, precedentemente autorizzato, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione anche a mezzo mail».