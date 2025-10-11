domenica, Ottobre 12, 2025
Ischia, Barano, Forio e Casamicciola: oltre 8 milioni per la nuova viabilità dell’isola

La Regione Campania approva la graduatoria del programma FESR per la messa in sicurezza della rete stradale: tre Comuni isolani tra gli ammessi. Ischia-Barano al 124° posto con 3 milioni di euro, Casamicciola al 312° con 2 milioni e Forio al 376° con quasi 3 milioni.

di Redazione Web
Con il Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, la Regione Campania ha approvato la graduatoria del programma “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e il PR FESR Campania 2021-2027.

Un piano strategico da oltre 550 milioni di euro, volto a potenziare la viabilità regionale, ridurre l’incidentalità e mitigare il rischio idrogeologico, con priorità ai progetti già pronti per l’appalto.
Nella graduatoria figurano tre Comuni dell’isola d’Ischia, per un totale di oltre 8 milioni di euro di interventi.

Al posto n. 124, i Comuni di Ischia e Barano d’Ischia sono ammessi con il progetto “Messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale intercomunale tra i Comuni di Ischia e Barano d’Ischia”, dal valore di € 2.999.407,43. L’intervento mira a migliorare la percorribilità dei collegamenti tra le due municipalità, rafforzando i tratti più critici e aumentando gli standard di sicurezza su arterie di grande transito.

Segue al n. 312 il Comune di Casamicciola Terme, con il progetto “Miglioramento delle condizioni di sicurezza di via Cretaio”, per un importo di € 2.000.000,00. L’intervento interessa uno dei tratti più delicati e soggetti a rischio del territorio comunale, dove negli anni si sono registrate frequenti problematiche legate alla stabilità e alla regimazione delle acque.

Infine, al n. 376, il Comune di Forio compare con l’intervento “Miglioramento e messa in sicurezza della rete stradale – tratto dalle Pietre Rosse al campo sportivo San Leonardo”, dal valore di € 2.982.000,00. Il progetto punta a riqualificare un’arteria fondamentale per la viabilità urbana e turistica, assicurando un collegamento più sicuro tra la zona costiera e il centro abitato.

Il decreto, firmato dal dirigente Gennaro Di Prisco e dal direttore generale Giuseppe Carannante, attua le delibere di Giunta n. 428/2023, n. 739/2023, n. 392/2025 e n. 656/2025, che definiscono criteri e priorità del programma.

Per l’isola d’Ischia si tratta di un risultato di rilievo: tre progettazioni tecnicamente pronte e giudicate coerenti con gli obiettivi regionali, che potranno tradursi nei prossimi mesi in cantieri capaci di migliorare sicurezza, accessibilità e qualità della mobilità isolana.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

