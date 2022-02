Ischia, Barano e Forio: pacchia & guerra

Gaetano Di Meglio | Così l’economia, così la politica. Partiamo da una considerazione: Forio è più viva di Ischia e di Barano. A Forio c’è più gente, più attività, più commercio, più movida e più impresa. Ischia è quasi morta e prova gli ultimi rantoli con il bistrot da marciapiede di Via Alfredo De Luca, Barano è al centro di una importante operazione e concentrazione di lavori pubblici che riesce a riverberare economia interna ma che, però, stente a brillare.

E tutto questo, poi, è specchio della vivacità della politica. Non a caso, nonostante si voti nel 2023, la questione politica a Forio è molto più accesa di Ischia e Barano dove, invece, si voterà tra qualche mese.

Cosa cambia? La classe politica sicuramente e la qualità della classe politica.

I luoghi comuni e le analisi a cazzo di vecchi insoddisfatti lasciamoli altrove e alle altre testate giornalistiche che amano il copia e incolla (vedi Il Golfo con Sandra Malatesta) e veniamo ai fatti che fanno la differenza.

E veniamo alle maggioranze, perché, sia chiaro, sono queste che decidono le loro sorti. E lo abbiamo visto ad ogni occasione. Francesco Del Deo e Giacomo Pascale vengono bocciati dall’elettorato ma si salvano nell’over time (ma dopo anni di maggioranza, già solo il ballottaggio è sconfitta). Irene Iacono e Giovan Battista Castagna, anche se in tempi e in circostanze diverse, ricevono ampissima promozione dalle urne.

E, di maggioranza in maggioranza, eccoci a noi. Ischia e Barano vivono nella pacchia. Forio nella paura, nel caos e nella guerra interna.

Ischia e Barano non hanno bisogno di grandi azioni, restano sobrie nella loro gestione (perversa) del potere e definiscono gli ultimi dettagli in vista del voto di primavera. Forio, invece, è al centro di tutto e il contrario di tutto.

Come abbiamo visto, Michele Regine ha deciso di rovinare la sua figura di candidato sindaco. O, volendo essere più cattivi, ha deciso di rivendicare uno stile e uno modello fino ad ora tenuto nascosto.

La strategia del presidente del consiglio comunale e del potenziale candidato a sindaco sembra essere mutata e ci offre due chiavi di lettura. La prima è quella che andrebbe d’accordo con quanto dichiara: non voglio essere candidato e faccio di tutto per offuscare la mia immagine così da scongiurare la candidatura. Una strategia che avrebbe potuto trovare contezza subito dopo l’assunzione della moglie presso la Super Eco. Un episodio, singolo, forse dovuto alle influenze del cugino NICOLA, oggi genero e cognato della dirigente dell’azienda. Una questione di famiglia che, però, si allarga con i fatti che vi abbiamo raccontato ieri e la vicenda del suolo pubblico del Corso di Forio.

Ma senza entrare nel dettaglio della vicenda, questa correlazione di fatti, ci porta ad un’altra riflessione: Michele Regine (che dopo dieci anni ha anche ritrovato il numero di telefono di Michele Calise, pensate un po’) sta dimostrando di essere capace di incidere sul territorio. Ha smesso di gestire in opaco le scelte della maggioranza e ha iniziato a farlo anche in maniera evidente.

Utilizzando un linguaggio più accessibile ai più, sta mostrando i muscoli e sta iniziano a dire “qui comando io”. L’andazzo è questo: io decido all’ufficio commercio, io decido all’ufficio tecnico e io sono il nuovo punto di riferimento a cui dovete guardare.

Tutto questo con l’avallo del sindaco Francesco Del Deo che, nel frattempo, si veste dei panni del guerriero, chiama a raccolta i media che lo ascoltano e a cui detta la linea editoriale, e prova a proteggere il delfino che deve dare prova di valere.

Ma gli elementi che meritano attenzione, al netto delle azioni di sindaco e presidente del consiglio, sono quelle che danneggiano i consiglieri comunali di maggioranza. La loro delegittimazione continua senza sosta. Consiglieri comunali ridotti ad alzare la manina nei pochi consigli comunali che si organizzano, che girano per il paese e sono chiamati a rispondere delle angherie mosse dai colleghi e che si vedono il proprio elettorale sempre più deluso non riuscendo a mettere un punto neanche a pagarlo oro.

Vorrei soffermarmi su due aspetti in particolare.

Il primo è quello che vede protagonista il sindaco Del Deo e una sua recente intervista rilasciata a quel media che gli ha assicurato di non dare voce ad alcuni protagonisti indicati proprio da Del Deo. È imbarazzante che il sindaco non si preoccupi di fare chiarezza sulla scelta del suo assessore coinvolto nello scandalo dei bonus nazionali (Cristian, è vero che sei coinvolto una questione da 90 mila euro con un ristoratore di Panza) ma si lasci a dare consigli all’altra parte politica. Perché Del Deo si preoccupa di dire ai suoi oppositori come vincere? Dando consigli su chi candidare? Sia una chiarissima dimostrazione di paura, sia la prova che dall’altro lato si inizia a costruire un campo largo, per dirla con Letta e Bersani, che ha tutte le carte in tavola per vincere le prossime elezioni. In verità, tutto questo ai foriani non interessa. Ai consiglieri di maggioranza, forse, qualche dovrebbe interessare….

L’altro aspetto che merita la nostra attenzione è quello della sicurezza stradale. Se fossi un elettore di un consigliere di maggioranza, ad esempio, chiederei conto delle recenti dichiarazioni del comandante dei vigili, il colonnello Iacono. Possibile che non c’è un assessore o un consigliere delegato della maggioranza di Forio che possa rivendicare le azioni mese in campo circa la sicurezza stradale? È possibile che lo deve fare il comandante dei vigili? Io gli chiederei cosa fanno sul comune? Quale sia il loro ruolo? Nel merito, inoltre, farei presente ai consiglieri comunali di maggioranza e agli assessori due cosine. Uno, che Del Deo non li considera. Due, che non è bello sbandierare che Forio installa per primo gli autovelox. Questo accade non perché sono più bravi, ma solo perché ci sono stati più morti. Già, le strade di Forio sono molto più insanguinate di altre strade. Farei poco il fenomeno.