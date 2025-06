Ischia, auto fuori controllo a Piazza degli Eroi: distrutta la staccionata dello studio dell’avv. Antonio De Girolamo

Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato a Ischia, nei pressi di Piazza degli Eroi, dove un’auto ha improvvisamente perso il controllo finendo la propria corsa contro la recinzione dello studio legale dell’avvocato Antonio De Girolamo.

Il veicolo, probabilmente proveniente dalla rotonda in direzione via Michele Mazzella, ha sbandato in maniera incontrollata, abbattendo completamente un lungo tratto della staccionata in legno e parte del muretto in pietra lavica che delimita l’ingresso dell’edificio. Le immagini parlano chiaro: pietre divelte, palme danneggiate e assi di legno spezzate a terra, testimoni di un impatto violentissimo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, come testimoniato anche da alcuni passanti e residenti svegliati dal fragore. Non si esclude che possano aver contribuito all’incidente fattori come la velocità e la scarsa visibilità notturna.