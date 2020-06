Ischia, attesa finita: è Eccellenza!

Giovanni Sasso | L’attesa è finita. L’Ischia ripartirà dall’Eccellenza con il nuovo format varato dal Comitato Regionale Campania, in linea con quanto stabilito anche da altri comitati (dopo il C.R. Toscana, ieri luce verde per il C.R. Emilia Romagna). Saranno formati 3 gironi da 14 squadre ciascuno. Promosse le prime due dei quattro gironi di Promozione. Dunque a festeggiare è anche il Pianura. Si preannuncia una stagione più snella, tenuto conto che si partirà non prima del 4/11 ottobre e che entro fine maggio bisognerà chiudere i battenti per l’inizio del Campionato Europeo, slittato al 2021.

Per evitare tanti, troppi turni infrasettimanali e vista l’impossibilità di eliminare le coppe, il consiglio direttivo dell’organo periferico della LND non ha avuto scelta. Su queste colonne ne stiamo parlando da sabato: cambio di format o l’annata 2020/21 rischiava di passare come la più stressante della storia del calcio campano.

Per la terza volta nella storia del calcio isolano, saranno tre le compagini ischitane ai nastri di partenza del massimo campionato regionale (Promozione o Eccellenza). All’inizio degli Anni ’60, a rappresentare il football nostrano c’erano Aenaria, AS Ischia e Isolaverde. Dopo un breve “dualismo” Ischia/Forio (1979/80 e 1980/81) e Ischia/Lacco (2005/06), eccoci al quadriennio Real Forio/Barano (2016/17 ad oggi). All’orizzonte si profilano ben sei derby tra andata e ritorno. Un pizzico di interesse in più per un campionato che resta comunque difficile. In attesa di conoscere la formula per promozioni e retrocessioni (se ne riparlerà in un prossimo consiglio direttivo del C.R. Campania, da svolgersi entro il 30 giugno), diciamo subito che un girone composto da 14 squadra diventerà più insidioso nel caso in cui a scendere di categoria saranno confermate 4 squadre (due in maniera diretta e altrettante attraverso i play-out), nell’ottica di ristabilire i due gironi da 18 nell’annata 2021/22. Con questo probabile criterio, nessuna squadra avrà la possibilità di tirare il fiato o, come spesso è accaduto, “sbaraccare” per ridurre il budget a salvezza quasi ottenuta. Barano e Real Forio, che in queste ultime stagioni hanno tribolato non poco, sperano in una soluzione diversa.

STRADA PER LA D

Novità anche per quanto concerne le promozioni in Serie D che, per regolamento nazionale, dovranno essere due. La formula ipotizzata è questa: spareggio fra le capoliste dei tre gironi (gare secche), con promozione delle prime due classificate, mentre la terza si qualificherebbe direttamente alla fase degli spareggi interregionali, unitamente alla squadra che verrà fuori dai play-off (8 squadre, seconde e terze, oltre alle due migliori quarte dei tre gironi). Meno partite significa spese minori, soprattutto di rimborsi ma anche di trasferte. Per chi punta al salto di categoria, invece, qualche problemino in più.

Mentre per l’Eccellenza è tutto chiaro, per la Promozione (dove militano Lacco Ameno e Procida) bisognerà attendere ancora qualche giorno. Tuttavia la formula dei 5 gironi sempre da 14 squadre sembra scontata. Il presidente Zigarelli, al termine del consiglio direttivo, ha sottolineato che l’allargamento del secondo campionato regionale avverrà «in caso di necessità». Come si apprende dal comunicato stampa diramato poco dopo il termine dei lavori, il n.1 del calcio regionale ha spiegato che «il blocco delle retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria al Calcio a Cinque dovrà essere ratificato in Consiglio federale e per l’ampliamento degli organici di Eccellenza e Promozione sarà chiesta deroga all’art.49 NOIF alla LND». Un passaggio obbligato per regolamento ma non ci sarà alcun problema, proprio perché il cambio di format coinvolge più comitati. «E’ stato ribadito che il Consiglio Direttivo LND ha delegato il Presidente della LND, i Vicepresidenti e i coordinatori di Area – prosegue la nota ufficiale – di provvedere alla definizione dei criteri per la formulazione delle classifiche per la stagione sportiva 2019/2020. Pertanto il Consiglio direttivo del C.R. Campania ha delegato il Presidente Zigarelli, il vicepresidente vicario, la vicepresidente (Tambaro), coadiuvati dal segretario (Vecchione), in ordine alla chiusura di tutti i campionati Regionali e Provinciali, secondo le linee guida che saranno dettate dalla L.N.D.».

Altra novità della stagione 2020/21 riguarda l’obbligo di utilizzo degli “under”. Non più tre come finora stabilito, bensì due: un nato nel 2001 e un nato nel 2002.

Come accennato, i costi per iscrizione e assicurazione dei tesserati calano del 35% (a parte le dichiarazioni in merito di Zigarelli), con la possibilità da parte dei club di pagare il dovuto in quattro scadenze (tra ottobre e aprile). Il C.R. Campania ha ricordato che nell’ultimo consiglio direttivo della LND dell’11 giugno, è stato sancito lo stanziamento di 10 milioni di euro alle società, di cui 7 milioni di euro per agevolare i club a proseguire l’attività nella stagione 2020/21 e di restanti 3 milioni che verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche, che vanno ad unirsi ai 5 milioni di euro provenienti dal Fondo Salva Calcio FIGC. Ogni ulteriore contributo di natura governativa sarà riversato ai club affiliati.