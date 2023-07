Ischia, assunti altri due funzionari

Il Comune d’Ischia assume ancora, nello specifico due funzionari con profilo di specialista in attività amministrative e contabili. Assunzioni a tempo indeterminato part-time (18 ore settimanali) previste dal Piano della programmazione del fabbisogno del personale e attuate mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso conclusosi a dicembre 2021.

Nella determina adottata dal responsabile delle Risorse Umane dott.ssa Angela Marino si ricorda che la normativa vigente «non vieta la possibilità di effettuare assunzioni, anche a tempo indeterminato, in esercizio provvisorio, finché si sia nei termini per approvare il bilancio di previsione». Tale termine per l’anno in corso è stato differito al 31 luglio e dunque il Comune d’Ischia può procedere alle assunzioni programmate.

A gennaio scorso la Giunta ha approvato il Piano della programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025 e dotazione organica da allegare al (DUP), prevedendo espressamente, per il 2023, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali, l’assunzione di n. due unità di “Funzionario direttivo amministrativo cat. D”. Ottenendo tra l’altro il parere favorevole dei revisori dei conti.

La delibera di Giunta nello specifico indica di «prevedere nell’anno 2023, al fine di rafforzare i servizi sociali, procedura assunzionale di n. 1 funzionario direttivo amministrativo categoria D a tempo indeterminato part-time (50%del tempo pieno, 18 ore settimanali) mediante l’utilizzo di graduatoria idonei vigente di tale profilo di procedura concorsuale espletata dal Comune di Ischia e al fine di rafforzare i servizi dell’area tecnica, procedura assunzionale di n. 1 funzionario direttivo amministrativo categoria D a tempo indeterminato part-time (50%del tempo pieno, 18 ore settimanali) mediante l’utilizzo di graduatoria idonei vigente di tale profilo di procedura concorsuale espletata dal Comune di Ischia».

Si arriva quindi alla graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part time (50% del tempo pieno 18 ore settimanali) di un funzionario direttivo amministrativo categoria giuridica D3 con l’assunzione a tempo indeterminato part time (50% del tempo pieno 18 ore settimanali) del vincitore del concorso e, per scorrimento, di tre unità. Graduatoria approvata il 30 dicembre 2021.

La normativa vigente prevede in realtà che prima di avviare la procedura di scorrimento, si deve verificare la disponibilità di personale di altri Enti interessati alla mobilità. Ma al Comune non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione e dunque si procede come deliberato.

Il responsabile delle Risorse Umane ha dunque proceduto all’assunzione con decorrenza dal 24 luglio di due specialisti in attività amministrative – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex Cat. D) «mediante scorrimento della graduatoria degli idonei classificati positivamente dal n. 5 al n. 6». I due neo assunti sono la dott.ssa Iolanda Baldino e il dott. Francesco Ferrandino.