Ischia, aspettando il gol di Brienza. Buonocore: “Deve portare i pasticcini”

Massima soddisfazione per una prestazione, l’ennesima, convincente di una squadra ormai consolidata. Enrico Buonocore parla al termine della vittoria della sua Ischia sul campo del Sant’Antonio Abate e si dice contento per la prima parte di stagione dei suoi. Poi, un passaggio importante anche sulla gara dello Stadio Vigilante Varone: “Se mi avessero detto ad agosto che avremmo chiuso il girone d’andata primi in classifica e potenzialmente in solitaria non ci avrei creduto.

Sabato abbiamo fatto una partita molto buona. Potevamo chiuderla anche prima. Nella frazione iniziale abbiamo avuto più occasioni rispetto ai due gol, poi nel secondo tempo abbiamo fatto la terza rete e abbiamo gestito la partita. Il risultato non è mai stato in discussione, i ragazzi sono stati molto bravi e questo l’atteggiamento giusto che dobbiamo avere. C’è da pressare fino al novantesimo, nonostante il 3-0. Questi siamo noi, dobbiamo essere così fino alla fine perché senza questo atteggiamento, abbiamo cali di tensione e ci creiamo dei problemi da soli.

Brienza? Vederlo giocare così a 43 anni è emozionante, mi fa tornare indietro nel tempo. Ha fatto una grande partita, sono molto contento e poteva anche fare gol. Mi auguro lo faccia al più presto perché saremo tutti molto felici. E poi deve portare i pasticcini perché non l’ha mai fatto in Eccellenza. Quando lo farà, gli toccherà portare i dolci. Le sconfitte con le piccole hanno insegnato anche ad affrontare le altre, in questo caso il Sant’Antonio Abate. Abbiamo sbagliato in passato e questo credo ha insegnato molto. La partita persa contro la Montecalcio ci ha fatto capire tante cose.

I ragazzi hanno capito e ho capito anch’io, perché perdere una partita contro l’ultima in classifica, vuol dire che l’allenatore qualcosa ho sbagliato. Quindi mi auguro che questa cosa fino a maggio non ci dia problemi. Gli innesti stanno rispondendo con grandi prestazione. Longo è un giocatore importante per noi, ci mancano Di Costanzo e Cibelli, ma tutti stanno facendo molto bene. Chiariello come sempre ha fatto una grande partita. La preparazione in vista della trasferta di Ercolano inizierà martedì”.