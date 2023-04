Ischia, arrivano le aree parcheggio NCC. Per ora gratis

Ugo De Rosa | Con l’inizio della stagione turistica il Comune d’Ischia ha deciso la istituzione delle aree di sosta per i veicoli adibiti NCC (noleggio con conducente) alla località Pagoda e al Piazzale Trieste. La novità rispetto al 2022 – dopo le polemiche registrate appunto lo scorso anno – è che almeno per il periodo di inizio stagione la sosta sarà gratuita. Una decisione assunta dall’Amministrazione comunale in vista della scadenza del contratto con la Publiparking e della verifica della potenziale “proroga Covid” da concedere al gestore delle strisce blu a fine appalto, in considerazione dei mancati incassi causati dalla pandemia, in particolare nel periodo del lockdown. L’ordinanza del comandante della Polizia Locale Chiara Romano che istituisce le aree richiama la delibera della Giunta approvata a luglio 2022, con la quale «veniva allestito un servizio di sosta sperimentale – fino al 15 ottobre 2022 – individuando una specifica area in Via Iasolino, località Pagoda, composta da max n. 15 stalli da destinarsi esclusivamente alla sosta a pagamento temporanea dei veicoli adibiti ad NCC, in coerenza con la conformazione della strada e nel rispetto delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area e delle prescrizioni del Codice della Strada».

Mentre con la delibera approvata a settembre, veniva deciso «di allestire il medesimo servizio di sosta sperimentale – fino al 15 ottobre 2022 – individuando una specifica area in Piazzale Trieste, nello spazio longitudinale posto al confine tra il piazzale e la Via B. Cossa, composta da n. 4 stalli da destinarsi esclusivamente alla sosta a pagamento temporanea dei veicoli adibiti ad NCC, in coerenza con la conformazione della strada e nel rispetto delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area e delle prescrizioni del Codice della Strada».

Adesso arriva l’ordinanza che dispone: «A far data dal 22/04/2023, sono istituite le seguenti aree di fermata: a) in Via Iasolino, località Pagoda, n. 15 stalli da destinarsi esclusivamente alla fermata dei veicoli adibiti ad NCC di lunghezza non superiore a 5,7 m per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, con obbligo del conducente di essere presente e pronto a riprendere la marcia, e comunque per un tempo massimo non superiore a 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario;

b) in deroga al suddetto punto a) sarà consentita la fermata dei veicoli adibiti a NCC di lunghezza compresa tra 5,7 m e 7,5 m, fino ad un numero massimo di 3 veicoli;

c) in Piazzale Trieste, nello spazio longitudinale posto al confine tra il piazzale e la Via B. Cossa n. 4 stalli da destinarsi esclusivamente alla fermata dei veicoli adibiti ad NCC di lunghezza non superiore ai 7,5 m (14 posti) per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, con obbligo del conducente di essere presente e pronto a riprendere la marcia, e comunque per un tempo massimo non superiore a 30 minuti, con obbligo di esposizione del disco orario;

d) in via Iasolino, località Pagoda sono individuati n. 2 stalli di sosta di colore giallo riservate ai veicoli del pescato fresco;

e) in Via Iasolino, tratto compreso tra la Banchina Olimpica e l’incrocio con Via delle Fornaci, insiste un’area destinata al solo scarico dei passeggeri dai veicoli adibiti a servizio pubblico da piazza o NCC».

Queste le disposizioni in vigore attualmente, fino a nuove determinazioni dell’Amministrazione comunale.