Ischia, arriva la protesta dei taxi. E’ di nuovo scontro con Enzo Ferrandino

È esplosa questa mattina la protesta dei tassisti ischitani, che hanno deciso di incrociare le braccia in segno di dissenso contro la recente decisione dell’amministrazione comunale di eliminare due postazioni taxi nei pressi di Piazza Antica Reggia.

Una mobilitazione improvvisa ma compatta: gli operatori del servizio pubblico locale hanno disertato gli stazionamenti e dato vita a un corteo di vetture, partito dall’ex parcheggio Guerra e snodatosi lungo le principali arterie cittadine, rallentando il traffico e generando inevitabili disagi sia per i residenti che per i numerosi turisti presenti sull’isola in questo periodo estivo.

Alla base della protesta, la riduzione degli stalli destinati ai taxi in un punto nevralgico per il flusso turistico, decisione giudicata “incomprensibile e penalizzante” dagli operatori, che lamentano una crescente difficoltà nel garantire un servizio efficiente e puntuale. I tassisti denunciano anche la mancata concertazione con le categorie interessate prima dell’attuazione del provvedimento.

“Non possiamo lavorare in queste condizioni – afferma uno dei portavoce della protesta – Ci chiedono di essere presenti, veloci e disponibili, ma ci tolgono gli strumenti per farlo e ci tolgono dalla piazza nascondendoci in un parcheggio”

Nel frattempo, il Comune di Ischia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, mentre il clima resta teso.