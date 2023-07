Ischia, arriva la Commissione Europea dei Trasporti e Turismo ad Ischia

Una delegazione di sette membri della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo, guidata dalla presidente Karima Delli (Verdi, FR), si recherà in Italia la prossima settimana.

I deputati inizieranno la loro missione nel porto di Napoli per conoscere lo sviluppo di imbarcazioni a basse emissioni. Incontreranno le autorità locali e visiteranno la più antica ferrovia europea (Napoli-Portici) per discutere di soluzioni innovative per un trasporto più resiliente e sostenibile.

I due giorni successivi i membri della delegazione saranno a Ischia. Incontreranno le autorità locali per valutare l’impatto dell’alluvione del novembre 2022 sul settore turistico e la sua ripresa e discuteranno dello sviluppo del trasporto marittimo, inclusi i collegamenti da e per l’isola.

In vista della visita, Karima Delli (Verdi, FR) ha dichiarato: “Avremo l’opportunità di discutere e scoprire le migliori pratiche in materia di turismo sostenibile in un’area bellissima ma molto turistica, nonché di toccare i temi della multimodalità, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti ferroviari, l’ecologizzazione della mobilità nelle piccole isole e la decarbonizzazione del trasporto marittimo”.

Per Giuseppe Ferrandino (Renew, IT) la delegazione “è l’occasione per mostrare punti di forza e di debolezza della Campania, da un paio di anni in cima alle destinazioni turistiche europee, sia nel settore dell’accoglienza che in quello dei trasporti”. Fondamentale, spiega l’eurodeputato italiano, è anche il passaggio su Ischia. “Dopo terremoto e frana l’isola è ormai ripartita. La presenza della Commissione Trasporti rappresenta un segnale di vicinanza dell’Europa all’isola. Da ischitano ne sono estremamente felice”. Delli sarà affiancato da altri sei eurodeputati: Magdalena Adamowicz (PPE, PL), Lucia Vuolo (PPE, IT), Isabel García Muñoz (S&D, ES), Josianne Cutajar (S&D, MT), Giuseppe Ferrandino (Renew, IT) e Annalisa Tardino (ID, IT).

IL PROGRAMMA DEI DUE GIORNI

Martedì 25 luglio

ore 10.45, Municipio di Ischia

Incontro con i rappresentanti istituzionali e del comparto turistico sui temi: “Lo sviluppo turistico ed il piano di marketing turistico di Ischia 2022 – 2025”

“Turismo sostenibile ed isole minori”

“Transizione verde: i servizi e le destinazioni del turismo sostenibile”

con la partecipazione di:

Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia

Stani Verde, sindaco di Forio

Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno

Irene Iacono, sindaco di Serrara Fontana

Dionigi Gaudioso, sindaco di Barano

Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola

Josep Ejarque, consulente per lo sviluppo ed il marketing turistico del comune di Ischia

Giancarlo Carriero, vice presidente di Unione Industriali Napoli e Federterme di Confindustria

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli

Stefania Pignatelli Gladstone, vice presidente ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane

Antonio Dai Pra, Direttore Politica Comunicazioni e Affari Societari Europa/Medio Oriente/Africa di Expedia Group

Giorgio Garbeglio, Senior Manager Alliances and International Affairs Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A

Pasqualino Monti, amministratore delegato di ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo)

Ore 15.30, Casamicciola

Visita sui luoghi della recente frana con il sindaco Giosi Ferrandino ed il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini con focus su “La ripresa del turismo dopo la frana del 26 novembre 2022”

ore 18.00, porto di Ischia nave Medmar Giulia

Incontro con gli amministratori delle compagnie di navigazione sul tema “Nuove strutture sostenibili per la portualità”

partecipano:

Emanuele d’Abundo, presidente di Medmar Navi s.p.a.

Stefano Messina, presidente di Assoarmatori

Salvatore Lauro, presidente di Volaviamare Group

Francesco Ceci, amministratore Caremar

Maurizio Aponte, amministratore delegato di Navigazione Libera del Golfo

Giuseppe Langella, amministratore delegato Snav

Mercoledì 26 luglio, Palazzo Reale di Ischia

ore 9.00: Incontro con il T.V. Antonio Cipresso, Comandante Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, sul tema “Sicurezza della navigazione e gestione del traffico marittimo”

Ore 10.00: Incontro con Umberto De Gregorio, Presidente EAV- Ente Autonomo Volturno sul tema “La sfida della mobilità elettrica sulle isole e l’esperienza di Procida nell’anno di capitale italiana della cultura”

ore 11.15: conferenza stampa: i membri della Commissione Europea dei Trasporti e del Turismo incontrano gli operatori dell’informazione