Ischia, arriva il via libera dalla Co.Vi.So.D. Operazione ok per Giovanni Mattera

Dopo il via libera ufficiale della Co.Vi.So.D, l’Ischia Calcio si prepara a tornare protagonista nel campionato di Serie D: tra l’entusiasmo per l’iscrizione, la forza d’animo di Giovanni Mattera

L’Ischia Calcio è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie D. Nella mattinata di oggi è arrivata la tanto attesa comunicazione da parte della Co.Vi.So.D: l’istruttoria si è conclusa con esito positivo. Una notizia che certifica il ritorno dell’Ischia nel calcio nazionale e conferma la solidità del progetto sportivo e gestionale portato avanti dalla società. La nota, firmata dal presidente della Commissione Dott. Paolo Longoni, mette la parola “ufficiale” su una promozione attesa da tutto l’ambiente gialloblù.

FORZA GIOVANNI MATTERA

Un passo fondamentale, che apre una nuova pagina della storia recente del club isolano, pronto a misurarsi di nuovo con avversari di prestigio e a far sentire la propria voce anche fuori dai confini regionali. Ma mentre arriva la conferma dell’iscrizione in Serie D, il cuore dell’Ischia batte forte anche per uno dei suoi ragazzi più amati: Giovanni Mattera.

Il centrocampista ha subito nel mese di giugno un grave infortunio al legamento crociato anteriore e al menisco-tibiale del ginocchio sinistro. Un infortunio pesante, che ha richiesto un intervento chirurgico eseguito nei giorni scorsi dal Dott. Camilleri presso la clinica “Santa Rita” di Atripalda.

L’operazione è riuscita perfettamente e Giovanni ha già cominciato il percorso riabilitativo presso la “Sasso Physiotherapy”, seguita dal fisioterapista ed ex collaboratore del club Gianluigi Sasso. Nel giorno del suo compleanno, Mattera è già al lavoro per tornare in campo. Segno di determinazione e spirito guerriero, qualità che non sono mai mancate al ragazzo e che lo staff tecnico e la tifoseria non vedono l’ora di rivedere in mezzo al campo. L’augurio di tutto l’ambiente è uno solo: forza Giovanni, ti vogliamo più forte di prima!