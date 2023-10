Ischia, arriva il consiglio comunale per il Polifunzionale

Il presidente del consiglio comunale di Ischia, Gianluca Trani, ha convocato il civico consesso per i giorni 3 e 4 novembre, alle ore 11:45 per discutere dei seguenti ordini del giorno

Si parte con la ratifica di tre delibere di giunta comunale, passaggio necessario per renderle esecutive: Ratifica deliberazioni di giunta comunale n. 62 del 05/09/2023, n.68 del 22/09/2023 e n.69 del 22/09/2023 relative a variazioni di urgenza del bilancio 2023/2025: ratifica delibera g.c. n. 76/2023 del 18/10//2023 avente ad oggetto: rotatoria di “Sant’Anna”. approvazione progetto definitivo. Richiesta diverso utilizzo mutuo cassa DD.PP. – Richiesta nuovo mutuo. variazione di bilancio in via d’urgenza. modifica piano triennale opere pubbliche 2023/2025; ratifica delibera g.c. n. 77/2023 del 23/10/2023 avente ad oggetto: riscatto/acquisto della struttura prefabbricata temporanea sita in ischia, in via L. Mazzella . variazione di bilancio 2023/25, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 175, comma 4 e 5 del d.lgs. n. 267/20000 e ss.mm.ii.

Si passerà, poi, al punto numero 4 per le “sentenze esecutive di condanna al pagamento di somme. riconoscimento ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del testo unico sull’ordinamento degli enti locali ( d.lgs.267/2000).” e, forse, finalmente, sarà la volta buona per la cessione della porzione del Polifunzioanle alla Città Metropolitana. Il consiglio comunale di Ischia, infatti, dovrà approvare la “Vendita di una porzione immobiliare del centro polifunzionale di ischia – via morgioni – per uso scolastico. rettifica ed integrazione delibera di consiglio comunale n.14 del 24.04.2023”. Ultimo ma non ultimo, c’è ancora spazio per il “gemellaggio tra il comune di ischia ed il comune di Primiero San Martino di Castrozza.”