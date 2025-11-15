sabato, Novembre 15, 2025
Ischia, area di cantiere nel parcheggio ex Guerra

di Redazione Web
A Ischia si sta eseguendo una demolizione in Via Terza Traversa Quercia e la ditta esecutrice dei lavori necessita di un’area di stoccaggio di circa 200 mq. per il deposito di materiali edili di risulta, individuata nel parcheggio ex Guerra sulla SS 270.

A seguito della richiesta trasmessa dall’impresa, il comandante della Polizia Locale dott.ssa Chiara Romano ha adottato la relativa ordinanza.

Viene disposto: «A far data dal 17 novembre c.a. e, comunque fino al termine dei lavori che, presumibilmente, avranno la durata di 30 giorni, in Via SS 270 parcheggio ex Guerra, sarà individuata un’area di cantiere per il deposito di materiali edili. La suddetta area sarà delimitata a cura e spese della ditta incaricata dei lavori in modo da essere accessibile esclusivamente al personale della stessa. I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

