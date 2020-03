Ischia, appello alla calma

Ida Trofa | Sale il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania, ma non nell’ASL NA 2 Nord e soprattutto non sull’Isola Verde. Sono centinaia le richieste di controllo e di verifiche da parte di persone sul territorio della nostra isola al numero verde. Tutto tra timori, fobie e fondati motivi per possibili contatti con persone contagiate. Non perché sia accaduto a Ischia ma perché Ischia fa parte del mondo ed anche gli ischitani girano e raggiungono il continente e il mondo in mille modi diversi.

Di tutte le verifiche richieste ed effettuate, fino ad ora, all’ultimo aggiornamento della protezione civile non ci sono casi locali di positività al Coronavirus. Per quanti ad Ischia e di Ischia sono stati sottoposti al tampone per la verifica al Covid-19 per sintomatologie o contatto con infetti nessun caso acclarato. Molte persone sono state sottoposte ai test, hanno risposto ai questionari dell’ASL dopo aver attivato volontariamente la procedura con il proprio medico di base.

Dal Cotugno, per i tamponi ischitani da Coronavirus, nessuna conferma. Sin qui tutti negativi al COVID-19. La situazione è comunque in evoluzione e cambia di ora in ora. E’ inevitabile.

Situazione sotto controllo

Intanto, dal Rizzoli, arrivano le rassicurazioni sulle procedure seguite e sull’iter che ha portato a prestare assistenza ai pazienti. La situazione è assolutamente sotto controllo. La tenda per il Triage separato dei pazienti febbrili è operativa a pieno regime dalle 14.00 del 3 marzo 2020. Il percorso differenziale per gli eventuali casi da riparare in stanza contumaciale anch’essa è perfettamente attiva da almeno 15 giorni.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) esistono in quantità adatta così come i tamponi.

Il personale è perfettamente formato per l’emergenza e la stanza di contumacia, ovunque allocata, non libera virus come fossero radiazioni attraverso le mura.

Per quanti cittadini ischitani, allarmati vanamente da possibili ricoveri precauzionali, ambulanze, passaggi, in pronto soccorso e uomini in vesti da “astronauti“ in giro, val bene ricordare che si tratta di semplici procedure. Il cittadino sospettoso del proprio stato clinico informa il proprio medico di un possibile ipotetico contagio (le motivazioni sono varie: stati febbrili, possibili contatti, psicosi). Il medico di famiglia informa, se è il caso, la task force dell’ASL che si attiva. Si viene così contatti da un medico che sottopone il paziente a un questionario. Solo al termine scattano le procedure di controllo dei parametri. Se viene ritenuto necessario, allora, si passa alla fase successiva con l’esecuzione di tamponi. Nei casi necessari c’è il passaggio in ospedale per eventuali accertamenti. Qui si arriva con trasporto in ambulanza. E medici specializzati ed attrezzati con mascherine calzari e dotazioni varie. Tutto secondo il protocollo. Solo il Cotugno e, infine, lo Spallanzani sono autorizzati ai riscontri nel merito dei tamponi.

Calma e basta con la caccia all’untore

L’appello condiviso e da condividere, è alla calma e ai comportamenti responsabili. Un appello diffuso dalle massime autorità, dagli organismi preposti alla gestione all’emergenza mondiale sul Coronavirus. Una corsa difficile che si può vincere solo restando ligi, pronti a seguire le indicazioni e le norme emanate in queste ore. La corsa all’untore. Specie quella spasmodica, assurda e inutile in atto ad Ischia fa solo male e non fa che aggiungere, male al male. Minacciare la serenità di tutti in via sconsiderato è inaccettabile e, soprattutto, inutile! A che serve sapere chi, come e dove?

La minaccia non è localizzabile e inseguendo le angosce e le paure senza fondamento, di chi vuole cercare a tutti i costi un possibile contagiato, rischiamo di finire nel baratro in un fosso profondo dal quale non risaliremo più. Un fosse dove, oltre a non conoscere il nemico, non siamo più in grado nemmeno di riconoscere noi stessi e gestire le nostre paure.

In queste ore è una corsa folle a chi indica più casi presunti e senza fondamento. Sono in corso centinaia di controlli e di verifiche. Attività imposte dal momento e dalle richieste al numero verde degli utenti. Molti i casi in corso di accertamento e per quarantena domiciliare volontaria o per un fondato motivo legato al possibile contatto con un paziente contagiato. Un paziente che non è detto sia ischitano o sia stato in contatto con un ischitano sul territorio isolano. I casi si contano a milioni su tutto il continente e non solo. Noi ischitani viaggiamo, studiamo fuori, siamo avvocati e medici e quant’altro, altrove, oltre il perimetro dell’isola , dunque, anche noi dobbiamo seguire gli iter e e le direttive anche noi veniamo sottoposti ai controlli.

