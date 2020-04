Ischia, anziana cade nel terreno del vicino. Salvata dai Vigili del Fuoco

Ida Trofa | Soccorso rapido. Questa mattina, intorno alle 12.40, un’anziana di Ischia è stata salvata dai Vigili del Fuoco e dall’intervento dei sanitari del 118. L’84 enne era caduta in un terreno vicino casa.

Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso l’equilibrio scivolando per 4-5 metri nel podere di un vicino, sottostante la sua di proprietà.

L’anziana donna si è procurata la possibile frattura di un arto con il coinvolgimento di una spalla. Dopo un primo intervento dei Vigili del Fuoco della 11B di Ischia per il recupero della malcapitata, subito dopo è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno per le cure del caso. La donna non è in condizioni gravi.