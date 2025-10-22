Ischia, annullata la gara per lo scuola bus: affidamento diretto per garantire il servizio dal 27 ottobre

Il Comune di Ischia ha disposto l’annullamento della Gara n. 231 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico relativo all’anno 2025/2026, destinato agli alunni delle scuole Guglielmo Marconi, Onofrio Buonocore, G. Rodari e della secondaria Giovanni Scotti.
La decisione arriva a seguito della relazione della responsabile del procedimento, la dott.ssa Flavia Ruberti, che ha segnalato la “sopravvenuta carenza del requisito della Stazione appaltante”, rendendo necessaria una nuova modalità di affidamento.
L’Amministrazione, con determina n. 2599 del 21 ottobre 2025, firmata dalla dott.ssa Mariarosaria De Vanna, ha quindi stabilito di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, per un importo complessivo di 149.967,18 euro IVA inclusa. Il contratto avrà decorrenza dal 27 ottobre, per 135 giorni di calendario scolastico.
Con la stessa determinazione è stato confermato il gruppo di lavoro già individuato nella precedente procedura e disposta l’erogazione degli incentivi tecnici previsti per legge. L’obiettivo, si legge nel provvedimento, è “garantire la continuità di un servizio essenziale per la comunità scolastica isolana” evitando interruzioni all’avvio dell’anno scolastico.