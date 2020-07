Ischia ancora senza segretario comunale. Casamicciola, è Giuseppe Principe il nuovo segretario

Si è conclusa la parentesi Testa a Casamicciola, ieri è stato il giorno di Principe. Con l’accettazione della nomina da parte del funzionario originario del Vomero, il comune termale ha nuovamente il suo segretario generale. L’incontro con il sindaco Giovan Battista Castagna ha avuto esito positivo: obiettivo rimanere il bilancio e chiudere il grave contenzioso che attanaglia l’ente locale.

Il dottor Giuseppe Principe, da 24 ore nuovo segretario comunale di Casamicciola Terme, come ben sanno i lettori de Il Dispari è nato a Napoli nel 1961 ed è iscritto nella fascia professionale B dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (Sez. Lazio).

Intanto, come scritto già nei giorni scorsi, Principe sarà titolare della sede di segreteria e sostituirà il dottor Carmine Testa che, nelle scorse settimane, era stato nominato titolare della sede di Segreteria comunale di Massa Lubrense.

Ma questa nomina, veloce, ci apre ad una nuova valutazione sempre relativa al ruolo del segretario comunale. Come molti ricorderanno, infatti, dal primo gennaio 2020, ufficialmente il comune di Ischia è senza il suo segretario generale in seguito al pensionamento dello storico Giovanni Amodio. Fino ad oggi, 19 luglio, però, covid permettendo, il comune di Ischia non ha ancora trovato una figura per completare la pianta organica.

La buona volontà, l’impegno e il sacrificio personal di Lello Montuori che svolge la funzione di vice, non può essere la giustificazione adatta ad un ente che da mesi è senza la sua funzione prinicipale.

Le ripercussioni le pagano i cittadini e, soprattutto, la macchina amministrativa del governo del paese che si vede privato di un ruolo chiava, che è vacante da mesi!

Assurdo! E’, purtroppo, questo il modo di gestire la cosa pubblica che sta caratterizzando la sindacatura, nefasta, di Enzo Ferrandino. Ma c’è una cura a tutto questo male. Dobbiamo attendere ancora poco. Se entro il 23 agosto, infatti, il sindaco non nominerà un nuova figura, per il comune di Ischia verrà nominato un nuovo segretario d’imperio. Beh, guardando al passato, vuoi vedere che questa è la volta buona che iniziamo a cambiare un po’ di cose con una nomina che arriva senza politica e senza pressioni? Staremo a vedere…