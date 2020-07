Ischia, ancora preda del “vandalume” giovanile

Nonostante sia un normale giovedì, il risveglio per Ischia è stato quello che, purtroppo, siamo costretti a subire anche grazie alla pessima gestione del territorio del comune di Ischia da parte della peggiore classe dirigente di sempre. Le foto raccontano di vasi divelti, di ragazzini che schiamazzano in libertà, di fetore e olezzo di monnezza ad ogni stazionamento, di macchie di percolato e di disordine generalizzato.

Il commento di un cittadino racconta, benissimo, lo stato di cose: «Guardate stamattina Ischia come si presenta, siamo alla follia, siamo in mano a dei banditi (13/14/15anni il più grande) senza controllo, chiedo alle istituzioni e a chi ama Ischia di intervenire a far si che tutto questo non accada più …»

Purtroppo dal palazzo pensano solo ai lavori pubblici dove, evidentemente, c’è il circolo di danari, di appalti e di prebende. Il territorio, lasciato a se stesso, di notte e di giorno, purtroppo, è lasciato a se stesso. Da settimane, infatti, si chiede maggiore attenzione sia alla movida, sia alle prime del ore del mattino, quando, i baby balordi, stanchi e senza un letto (la storia delle case in fitto è sempre la stessa, ndr) aspettano di poter rincasare (chissà dove).

Invece di atteggiarci in inutili inaugurazioni, come quella odierna, si organizzi una ronda di controllo che garantisca sicurezza ai cittadini e ai turisti.