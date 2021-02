Ischia, ancora lavori e divieti in via Iasolino

- Advertisement -

Ancora lavori in via Iasolino, stavolta nel tratto compreso tra il Palazzo D’Ambra e l’incrocio con via B. Cossa.

Stavolta l’Evi dovrà eseguire un intervento di somma urgenza lunedì 22 febbraio e pertanto il comandante della Polizia Locale di Ischia ha adottato la relativa ordinanza. Disponendo: «Lunedì 22 febbraio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e comunque fino al termine dell’intervento in Via Iasolino, tratto di strada compreso tra palazzo D’Ambra e incrocio con Via B. Cossa, sono adottati i seguenti provvedimenti: 1) E’ interdetta la circolazione a qualsiasi veicolo nel tratto di strada compreso tra il Palazzo D’Ambra e l’incrocio con Via B. Cossa; 2) E’ istituito doppio senso di circolazione a monte del civ 64/66, tratto di strada tra il civ 64/66 e l’incrocio con Via B. Cossa per i servizi pubblici da piazza per raggiungere la loro area riservata e per i veicoli addetti al carico e scarico merci per le attività presenti nel suddetto tratto di strada; 3) E’ fatto divieto di sosta nell’area riservata ai servizi pubblici da piazza presso il civ 64/66 (circa 4 stalli) e negli stalli di sosta a partire dal civ. 49; 4) Deroga di cui al punto 1 nel tratto di strada compreso tra il Palazzo D’Ambra e il civ 66 per i residenti e gli addetti al carico e scarico merci della zona».