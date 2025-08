Ischia, ancora controlli nel centro: la Polizia Municipale sequestra 12 biciclette a pedalata assistita

Coinvolti i Servizi Sociali, fermati tre minori nella notte

Prosegue con fermezza l’azione di contrasto del Comune di Ischia contro l’uso scorretto e illegale delle biciclette a pedalata assistita, spesso condotte da minorenni in aree pedonali. L’ultima operazione, condotta nella notte tra sabato e domenica dalla Polizia Municipale in collaborazione con gli assistenti sociali, ha portato al sequestro di 12 mezzi utilizzati in violazione delle norme sul traffico nelle zone vietate alla circolazione veicolare, in particolare lungo il frequentatissimo Corso Vittoria Colonna e via Roma.

Il blitz si è protratto fino alle prime luci dell’alba, con gli agenti impegnati in controlli mirati nelle aree a maggiore affluenza pedonale. Particolare attenzione è stata riservata alla presenza di giovanissimi: intorno alle 2.00 di notte, tre minorenni sono stati fermati mentre circolavano da soli, senza la presenza di adulti o tutori legali.

La loro condizione è stata immediatamente segnalata ai servizi sociali, che hanno avviato le procedure di comunicazione ai Comuni di residenza per la valutazione delle misure di tutela più opportune.

Il comandante della Polizia Municipale, la dott.ssa Chiara Romano, ha spiegato che le attività in corso non hanno una mera finalità repressiva, ma rappresentano strumenti di protezione del tessuto urbano e sociale.

«Queste operazioni non sono solo azioni di contrasto – ha dichiarato – ma atti concreti per restituire decoro urbano, serenità e soprattutto sicurezza a chi vive e frequenta il nostro centro. Le biciclette a pedalata assistita, se utilizzate senza regole, diventano pericolose per chi le guida e per i pedoni».

Non si tratta di un episodio isolato. Già nella notte del 12 luglio scorso un’azione simile aveva portato al sequestro di dieci biciclette a pedalata assistita, anche in quel caso condotte da minori non accompagnati. Anche allora i servizi sociali erano intervenuti per attivare le necessarie verifiche sul piano familiare, con l’ipotesi di omesso controllo da parte dei genitori e possibili profili di responsabilità per abbandono.

Il Comune ha ribadito l’intenzione di proseguire con i controlli anche nei prossimi giorni, in una campagna che unisce sicurezza stradale, tutela dei minori e decoro urbano. La stretta contro l’uso improprio dei mezzi elettrici nelle aree pedonali mira non solo a far rispettare le regole, ma anche a garantire un modello di convivenza civile fondato sul rispetto reciproco.