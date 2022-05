Ischia, anche Mario Lubrano scappa! Si è dimesso

Con un post facebook, il direttore sportivo Mario Lubrano, inizia a scappare dal disastro dell’Ischia Calcio. “È terminata un’altra stagione sportiva e, contestualmente, per mia scelta si è conclusa anche la mia esperienza da direttore sportivo dell’Ischia. Non è stata una decisione semplice da prendere, ma l’ho maturata nel corso degli ultimi mesi per tanti motivi che preferisco tenere dentro di me.

Sono stati due anni gratificanti sotto tanti punti di vista, in cui per ogni singolo istante ho sentito forte il senso di responsabilità e l’orgoglio di rappresentare una società gloriosa come questa. Spero di averlo fatto degnamente, la stima e l’affetto che in tanti mi avete dimostrato in questo tempo mi ripagano di tutto l’impegno messo quotidianamente. L’unico rammarico, che porterò per sempre dentro, è quello di non aver potuto fare di più.

Ringrazio chi mi ha permesso di vivere quest’esperienza. Ringrazio chi, giorno per giorno, ha condiviso con me questi due anni. Ringrazio la squadra, un gruppo eccezionale di ragazzi che merita tanto dal punto di vista calcistico e non solo. Ringrazio i tifosi, che rappresentano l’anima e il vero cuore pulsante dell’Ischia. Vi auguro di riconquistare tutto quello che veramente meritate, io farò sempre il tifo per voi. Grazie di tutto. “