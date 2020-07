Ischia Ambiente, guerre in maggioranza. Sciarappa vs Sciupy’s: Rino non si tocca!

Mentre siamo tutti impegnati a fare i conti con la crisi economica, con il Covid e con i salti mortali per sbarcare il lunario, la maggioranza di Enzo Ferrandino torna a litigare per una poltrona. Anzi per almeno 3 poltrone.

In ballo, mentre siamo tutti distratti, ci sono le posizioni retribuite in Ischia Servizi Spa, la nuova Ischia Ambiente con il nuovo nome e i vecchi metodi.

Antonello Pagano e Michele Curci dovranno lasciare la posizione di revisori contabili e, cosa ancora più importante, Rino Pilato dovrebbe lasciare il posto nel Consiglio di Amministrazione.

Gli Sciupy, infatti, non hanno nessuna intenzione di restare a guardare senza partecipare, in maniera attiva, alla nuova divisione della torta. La figura, ingombrante di Paolo Ferrandino che rompe gli equilibri, sta agitando la maggioranza in vista dell’approvazione del bilancio che dovrà arrivare nel prossimo consiglio comunale. Un consiglio comunale che, come lo scorso anno, il sindaco non riesce a convocare dopo la diffida del Prefetto Valentini.